Reparto di Angiologia in AOUI. «Senza direttore dal 2016, necessario procedere alla nomina»

«Angiologia, o Medicina vascolare, è una disciplina specialistica di area medica che in Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) di Verona ha raggiunto, come anche altri reparti, livelli che a buon diritto possiamo definire di eccellenza, non soltanto per i titoli acquisiti a livello internazionale, le tecniche e le alte professionalità impiegate, ma anche per lo sforzo quotidianamente profuso nel realizzare una strategia di presa in carico globale del paziente, dalla prevenzione alla diagnosi fino alla terapia. Il reparto fornisce ogni giorno attività ambulatoriale e consulenza interna ai pazienti ricoverati, e si pone come riferimento per la diagnosi e la terapia della trombosi venosa profonda in collaborazione con il Pronto Soccorso e i medici di medicina generale».

I consiglieri regionali del Partito Democratico, Anna Maria Bigon e Andrea Zanoni, inquadrano il contesto della interrogazione che hanno presentato, con la quale intendono sollecitare la nomina del nuovo Direttore del reparto, funzione vacante dal 2016 in conseguenza del pensionamento del precedente direttore e che da allora è integrata dalla nomina di un medico facente funzioni, il quale tuttavia dovrebbe andare a sua volta in pensione a partire dal 1° settembre 2023.

«Attualmente, inoltre, vi sono soltanto 4 dei 6 posti letto di ricovero ordinario previsti dalle schede ospedaliere vigenti (DGR n. 614 del 14 maggio 2019) più un posto per Day Hospital terapeutico», aggiungono i consiglieri, che concludono: «Crediamo pertanto sia necessario ed urgente procedere alla nomina del direttore; alla sostituzione del dirigente per cui è previsto il pensionamento e provvedere alla piena applicazione delle schede di dotazione ospedaliera così da dare il massimo sostegno all’attività di questa unità che ha prodotto ottimi risultati riconosciuti a livello nazionale e internazionale».

L’Angiologia dell’AOUI di Verona è diventata punto di riferimento riferimento a livello nazionale e internazionale, ottenendo nel 2019 l’accreditamento dell’UEMS (Unione Europea medici Specialisti) come European Training Center in Angiology / Vascular Medicine e si colloca tra i primi 3 centri in Europa. È stata il primo centro in Italia a sviluppare ed erogare quotidianamente il training mediante esercizio fisico per i pazienti con arteriopatia periferica degli arti inferiori agli stadi iniziali, riconosciuto da tutte le linee guida come uno dei più efficaci interventi in questo ambito.