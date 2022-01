Ciclovia del Garda, verso la realizzazione di un sogno: approvato l'accordo per il lotto Peschiera-Lazise

Regione del Veneto, i Comuni di Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Lazise e Veneto Strade S.p.A. sottoscriveranno un «accordo finalizzato alla progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione del primo lotto funzionale della Ciclovia del Garda, cioè il tratto fra Peschiera del Garda e Lazise». La Ciclovia del Garda consiste in un «anello ciclo-pedonale attraverso Veneto, Trentino Alto Adige e Lombardia», le tre Regioni bagnate dal Lago di Garda, per un totale di 140 km. Nella provincia di Verona il percorso sarà lungo circa 69 chilometri, attraverserà i territori di Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Lazise, Bardolino, Garda, Torri del Benaco, Brenzone, Malcesine, e andrà ad interconnettersi anche con il tracciato della futura Ciclovia del Sole.

Nello specifico, spiega una nota della Regione Veneto, l’intesa porterà alla realizzazione del collegamento ciclopedonale fra i Comuni di Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda e Lazise, nonché il passaggio sopraelevato sul fiume Mincio nel territorio di Peschiera del Garda che garantirà una vista panoramica sulle mura realizzate dalla Repubblica Serenissima, riconosciute Patrimonio Unesco. Il costo complessivo di questo primo lotto funzionale è stimato in circa 5,9 milioni di euro.

Considerato l’«enorme valore aggiunto» che la ciclovia conferirà alla valorizzazione della destinazione turistica del Lago di Garda, l’amministrazione di Peschiera, spiega la nota della Regione, «cofinanzierà la realizzazione della passerella sul fiume Mincio con 300.000 euro, a fronte di un importo previsto di circa 1 milione». Allo stesso modo, anche i Comuni di Castelnuovo del Garda e Lazise si sono «impegnati a destinare in futuro risorse per i lavori di esecuzione del lotto funzionale, ognuno per il proprio tratto di competenza». La restante quota di risorse necessarie alla realizzazione di questa parte di ciclovia del Garda «sarà erogata da parte dalla Regione Veneto per un importo pari a circa 5 milioni di euro, già messi a disposizione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili».

«Ringrazio le amministrazioni comunali che hanno espresso la volontà di compartecipare alle spese di realizzazione dell’opera ciclopedonale. - ha affermato la vice presidente e assessore ai Trasporti e Infrastrutture della Regione Elisa De Berti - Questa dimostrazione di grande lungimiranza, permetterà fra l’altro di rispettare le scadenze stabilite dal PNRR per l’ultimazione degli interventi».

Secondo l’accordo di programma, i tre Comuni firmatari «dovranno espletare le procedure di competenza, in particolare urbanistiche, necessarie alla redazione e all’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo». Dovranno quindi «reperire le risorse per il cofinanziamento dell’intervento e farsi carico della gestione e manutenzione dell’opera una volta ultimata». A Veneto Strade, invece, spettano «la progettazione definitiva ed esecutiva per realizzare l’opera».