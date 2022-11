Olimpiadi Milano-Cortina, veronese Varnier proposto come amministrato delegato

Sulla sua nomina, l'ultima parola spetta alla presidente presidente del consiglio Giorgia Meloni, ma il veronese Andrea Varnier potrebbe diventare il nuovo amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina 2026. Il suo nome, secondo quanto riportato da Ansa, è stato fatto dal ministro dello sport Andrea Abodi ai soci della fondazione che ha il compito di organizzare, promuovere e comunicare gli eventi sportivi e culturali legati ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026.

Varnier ha 59 anni ed una trentennale esperienza nella gestione di eventi di livello internazionale. E non è nuovo ai palcoscenici olimpici, avendo collaborato alle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 e a quelle estive di Pechino in Cina e di Rio in Brasile.