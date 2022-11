La nomina ufficiale è arrivata: Andrea Varnier a capo di Fondazione Milano-Cortina 2026

Dopo l'indiscrezione della settimana scorsa, serviva la firma della premier Giorgia Meloni per rendere ufficiale la nomina. Firma che è arrivata ieri, 14 novembre, e che ha reso il veronese Andrea Varnier nuovo amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina 2026.

Il 59enne ha un passato di collaborazioni con altri appuntamenti olimpici come quello brasiliano di Rio nel 2016, quello cinese di Pechino nel 2008 e anche con quelle invernali che si sono tenute a Torino nel 2006. Ora è stato messo a capo dell'organizzazione che ha il compito di preparare e gestire gli eventi sportivi e culturali dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026. Evento che si terrà tra Milano e Cortina e che avrà delle cerimonie anche nell'Arena di Verona.

Non appena appresa la notizia della nomina, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia si è congratulato con Varnier ed ha commentato. «La sua esperienza sarà un tassello importante del successo dei Giochi Olimpici che vedranno protagonista la nostra regione. Ora la macchina organizzativa ha una figura di riferimento per proseguire il cammino intrapreso. Il completamento delle opere in cantiere è fondamentale per dimostrare che il territorio è all’altezza del prestigioso appuntamento internazionale. Confermando la massima collaborazione del Veneto, auguro buon lavoro e il miglior successo a Varnier. Successo di cui saremo all’altezza».

E via Twitter anche il sindaco di Milano Beppe Sala ha augurato buon lavoro ad Andrea Varnier. «Il percorso delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali che ospiteremo tra 4 anni ha bisogno di una guida sicura e focalizzata sull'obiettivo. Milano darà il suo supporto e si farà trovare pronta».