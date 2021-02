Carnevale, Andrea "Bisteca" Bastianelli è il 491esimo Papà del Gnoco

Non è stato scelto dalla maggioranza degli elettori di Piazza San Zeno, ma sarà il signore del Carnevale Veronese a tutti gli effetti in quest'anno reso difficile dal coronavirus. Il 54enne Andrea Bastianelli, alias Bisteca, è il 491esimo Papà del Gnoco. Per nominarlo non si è potuti passare attraverso le tradizionali elezioni, proprio per le restrizioni anti-Covid, ma è stato possibile riunire gli ex Papà del Gnoco, i quali hanno scelto il sanzenato Bastianelli per l'impegno offerto negli anni in favore del carnevale e del Comitato Bacanal. Per Bisteca è un sogno che si avvera, visto che in passato aveva indossato altre maschere tradizionali, ma mai quella di Papà del Gnoco.