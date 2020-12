Ancora premi per il film «La Napoli di mio padre» della veronese Alessia Bottone

Doppia vittoria per «La Napoli di mio padre», opera della regista, giornalista e sceneggiatrice veronese Alessia Bottone, vincitrice del Coffi Film Festival 2020 (sezione documentari) e della 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno di sabato scorso. Entrambe le giurie hanno decretato la vittoria del film.

Il Salerno Film Festival ha assegnato alla pellicola il trofeo di categoria per la sezione Discovery Campania «per aver ricostruito il legame emotivo che lega una figlia ad un padre utilizzando la telecamera come strumento di indagine introspettiva». Ma l'opera si è aggiudicato anche il premio come Miglior Documentario al Coffi Film Festival edizione 2020.

Inoltre, anche il Festival Internazionale Roma Film Corto ha riconosciuto a «La Napoli di mio padre», una Menzione Speciale da parte della direzione artistica.

Il film interpretato dall'attrice veronese Valentina Bellè e da Giuseppe Bottone, papà della regista, è stato recentemente premiato anche alla dodicesima edizione del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli, vincitore della sezione Human Rights Youth, e dalla giuria presieduta da Moni Ovadia in occasione del Bellaria Film Festival 2020.

Nel 2021 il film vedrà il suo debutto oltreoceano e in numerosi Paesi europei.