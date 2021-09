Fine stagione balneare in Veneto, per le acque del Garda analisi positive al 99,7%

Il 15 settembre scorso si è chiusa in Veneto la stagione balneare 2021 con un totale di 1.057 campioni prelevati e analizzati di cui il 99.3% ha dato esito favorevole alla balneazione, mostrando conformità ai limiti di legge per i due parametri microbiologici indagati: Escherichia coli ed Enterococchi intestinali.

La rete regionale di monitoraggio delle acque di balneazione in Veneto è costituita da 174 acque di balneazione distribuite su 8 corpi idrici (95 sul mare Adriatico, 65 sul lago di Garda, 4 sul lago di Santa Croce, 1 sul lago del Mis, 4 sul lago di Centro Cadore, 2 sul lago di Lago, 2 sul lago di Santa Maria e 1 sullo specchio nautico di Albarella) per un totale di circa 149 chilometri di costa controllata adibita alla balneazione (tra mare e laghi).

Sette i casi di non conformità rilevati in questa stagione balneare di cui sei nel mare Adriatico e uno nel lago di Garda. Tutte le non conformità derivano dal superamento dei limiti di legge per il parametro Escherichia coli e in due casi in mare Adriatico anche per gli Enterococchi intestinali.

L'analisi dell'ultimo quadriennio di dati (2018-2021), periodo che sarà utilizzato anche per la classificazione delle acque di balneazione valida per l’inizio della prossima stagione balneare, mostra percentuali di conformità rilevate sui campioni esaminati superiori al 99% negli anni 2018 (99.1%), 2020 (99.8%) e 2021 (99,3%) e comunque superiori al 96% nell’anno 2019 (96.7%).

Entro l'anno, su proposta di Arpav, la Regione provvederà alla classificazione delle 174 acque di balneazione del Veneto sulla base dei dati rilevati negli ultimi quattro anni. Classificazione valida per l'inizio della stagione balneare 2022.