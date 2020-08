Analisi di Arpav confermano: acque del lago, balneabili anche ad agosto

Tra il 17 e il 19 agosto è stata eseguita la quinta campagna di monitoraggio dell'Arpav sulle acque di balneazione del Veneto. I risultati delle analisi confermano la piena conformità ai requisiti di qualità previsti dalla legge per la balneabilità. In questa stagione balneare, dunque, ci si può ancora tuffare in tutte le acque del mare e dei laghi veneti, comprese quelle veronesi del Garda.

Per il 2020, la rete regionale di monitoraggio della qualità delle acque di balneazione in Veneto è formata di 174 punti, distribuiti su otto corpi idrici. Uno di questi corpi idrici è il Lago di Garda, dove anche in questo mese di agosto risultano balneabili tutti i 65 punti controllati da Peschiera a Malcesine. E la lunghezza totale delle coste venete controllate, tra mare e laghi, è di 149 chilometri.

I risultati delle analisi sono consultabili sul sito di Arpav. Inoltre, i dati sono inseriti nel «Portale acque di balneazione» del Ministero della salute e sulla specifica app balneazione di Arpav.

La prossima e ultima campagna di controllo della stagione balneare 2020 sarà eseguita tra il 7 e il 9 settembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.



(Tecnici analizzano la qualità delle acque balneabili del Veneto)