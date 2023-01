Anagrafi decentrate a Verona, aperta la seconda in zona Stadio. La terza sarà in Borgo Roma

Sono una quarantina i cittadini che, nella prima giornata di apertura, hanno potuto fruire lunedì, dalle 9 alle 13, dei servizi anagrafe erogati dal nuovo sportello decentrato Quartiere Milano, in zona Stadio in 3a Circoscrizione a Verona. Dopo il successo registrato la scorsa settimana a San Michele, con la prima apertura nella sede della 7a Circoscrizione, il progetto dell’Amministrazione comunale per la riattivazione di alcune sedi anagrafiche decentrate continua a registrare il forte consenso e apprezzamento da parte della cittadinanza.

Gli appuntamenti in 3a Circoscrizione sono esauriti fino al 27 marzo. Si punta ora ad ampliare il servizio, con nuovi orari e giorni di apertura. Intanto è di prossima apertura anche lo sportello a Borgo Roma in 5a Circoscrizione, per una ulteriore copertura dei quartieri più popolosi della città.

Presenti alla seconda riapertura l’assessore al Decentramento Federico Benini insieme al presidente della 3a Circoscrizione Riccardo Olivieri.

«Come ci dimostrano le prenotazioni già effettuate fino alla fine di marzo, con un tutto esaurito che va oltre alla prima giornata di apertura – ha sottolineato l’assessore Benini –, gli sportelli decentrati servono ad una necessità da tempo evidenziata dalla popolazione. In particolare, lo sportello allo Stadio copre un’area allargata del territorio cittadino, rispondendo alle richieste dei vicini quartieri Santa Lucia e San Massimo. Secondo le disponibilità del personale, stiamo già valutando un ampliamento degli orari e delle giornate di apertura».

SERVIZI - Sono garantiti il rilascio dei certificati e della carta di identità elettronica. Gli sportelli decentrati vanno infatti ad aggiungersi alle attività svolte dalla sede centrale di via Adigetto, che fino ad oggi è stata l’unica anagrafe attiva a Verona.

Per accedere è richiesta la prenotazione, da effettuarsi attraverso FILAVIA BOOKING APP previa installazione dell'applicazione su tablet o smartphone o collegandosi da pc al sito bookingapp.filavia.it e registrandosi al sistema. Oppure telefonando al numero 045 2212210 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18.