Inizia l'era dell'Anagrafe Digitale, da lunedì certificati online e gratuiti per i cittadini: tutte le cose da sapere

A partire dal 15 novembre 2021, sara? possibile scaricare online, gratuitamente e in maniera autonoma, ben 14 tipologie di certificati (nascita, stato di famiglia, residenza, matrimonio...), per se? o per un componente della propria famiglia anagrafica. Il tutto sarà possibile semplicemente accedendo all'apposito portale con l’identita? digitale (SPID, CIE o CNS), senza bisogno di recarsi allo sportello.

I certificati possono essere richiesti anche in forma contestuale e, prima dell’emissione definitiva (che contiene il QR CODE ed il Sigillo elettronico qualificato del Ministero dell’Interno), occorre visualizzare l’anteprima al fine di controllare i dati esposti. Infine, e? possibile scegliere di scaricarli e/o di riceverli all’indirizzo di posta digitato nel "Profilo Utente".

È stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a scaricare oggi, in anteprima, il primo certificato digitale attraverso la nuova piattaforma "Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente". Da domani sarà attivo il servizio che consentirà ai cittadini di ottenere i certificati anagrafici online, in maniera autonoma e gratuita, accedendo alla piattaforma www.anagrafenazionale.interno.it disponibile anche attraverso l'indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it.

I cittadini iscritti all’anagrafe potranno scaricare i seguenti 14 certificati per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello:

Anagrafico di nascita

Anagrafico di matrimonio

di Cittadinanza

di Esistenza in vita

di Residenza

di Residenza AIRE

di Stato civile

di Stato di famiglia

di Residenza in convivenza

di Stato di famiglia AIRE

di Stato di famiglia con rapporti di parentela

di Stato Libero

Anagrafico di Unione Civile

di Contratto di Convivenza

Per i certificati digitali non si dovrà pagare il bollo e saranno quindi gratuiti (e disponibili in modalità multilingua per i Comuni con plurilinguismo). Potranno essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato). Al portale si accede con la propria identità digitale (SPID, Carta d'Identità Elettronica, CNS) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato.

Grazie ad ANPR le amministrazioni italiane avranno a disposizione un punto di riferimento unico di dati e informazioni anagrafiche, dal quale poter reperire informazioni certe e sicure per poter erogare servizi integrati e più efficienti per i cittadini. Con un’anagrafe nazionale unica, ogni aggiornamento su ANPR sarà immediatamente consultabile dagli enti pubblici che accedono alla banca dati, dall'Agenzia delle entrate all’Inps, alla Motorizzazione civile.

Ad oggi, ANPR raccoglie i dati del 98% della popolazione italiana con 7808 comuni già subentrati e i restanti in via di subentro. L'Anagrafe nazionale, che include 5,7 milioni di persone dell’Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), coinvolge oltre 59 milioni di residenti in Italia e sarà ultimata nel corso del 2021. Sul portale è possibile monitorare l’avanzamento del processo di adesione da parte dei Comuni italiani.