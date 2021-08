I numeri dell'Anagrafe comunale a Verona: «Carte d'identità digitali in 168 secondi». Bianchini: «Nessuna coda»

Rispettando l’orario di prenotazione «l’attesa è di pochi minuti». L’accesso agli sportelli dell’Anagrafe è «sempre più preciso e puntuale». Arrivare troppo in anticipo significa aspettare inutilmente. È quanto emerge dagli ultimi dati rilevati che vengo riassunti in una nota di palazzo Barbieri. Ed è anche l’appello che il Comune fa ai cittadini, affinché «il servizio sia sempre più celere». In agosto sono stati 2.938 gli accessi agli uffici di via Adigetto. E l’attesa media per essere chiamati «è stata di 6 minuti e 53 secondi». A far avanzare il cronometro gli appuntamenti per le consulenze, che a volte sono durate più del previsto se l’utente aveva richieste aggiuntive. Altrimenti per la consegna di carte d’identità elettroniche, attestati comunitari, atti notori «l’attesa si è attestata sui 2-3 minuti».

Nello specifico, dal 16 al 20 agosto s«ono stati registrati 859 accessi». Le persone hanno dovuto aspettare «in media 4 minuti e 54 secondi». Tra i servizi più richiesti il rilascio di carta d’identità digitale, 469 accessi per un’attesa di 2 minuti e 48 secondi, e la consegna di 202 certificati, per i quali gli utenti hanno aspettato in media 1 minuto e 40 secondi. Nessuna coda quindi fuori dagli sportelli, se non di chi è arrivato molto prima rispetto all’orario di prenotazione.

La fascia oraria di accesso agli uffici viene fornita sia quando si fissa l’appuntamento sull’applicazione FilaVia BookingApp, sia telefonando al numero 045 2212210, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18. Il sistema di prenotazione è attivo dal 2013 e dal 2020 è obbligatorio per Legge. Un meccanismo ormai rodato che funziona al minuto, al quale si affiancano le molteplici e moderne alternative garantite ai cittadini. Possibilità che hanno di fatto reso superati gli sportelli decentrati, chiusi per l’emergenza Covid nel rispetto delle misure governative ma anche perché ormai le pratiche erano davvero esigue. La maggior parte dei cittadini, infatti, ricorre alle autocertificazioni, così come ai documenti online scaricabili via web per i quali basta avere un pc e lo spid (obbligatorio dal prossimo 30 settembre). E per i meno tecnologici sono stati pensati i nuovi servizi nelle edicole e nelle sedi delle Circoscrizioni per il ritiro dei certificati praticamente sotto casa. Un mosaico completo che riduce la necessità di recarsi in via Adigetto.

L’assessore ai Servizi demografici Stefano Bianchini ha fornito tutti i dati relativi all’ultimo mese, così come il quadro di servizi attivati per essere vicini alle reali necessità dei cittadini, sempre più tecnologici. Assicurando comunque che, a fine emergenza Covid, «riapriranno anche i tre sportelli decentrati situati nei quartieri più popolosi». Si tratta di quello di piazza del Popolo 10 a San Michele Extra, quello di via Volturno in Borgo Roma e quello di Borgo Milano, trasferitosi nella sede della Terza Circoscrizione in quanto i locali precedentemente utilizzati erano in affitto e la locazione è stata disdetta.

«Basta prenotare e rispettare l’orario fornito per evitare le attese fuori dagli sportelli di via Adigetto. E nel giro di qualche minuto avere il certificato richiesto – ha spiegato Bianchini -. I tempi calcolati dal sistema di accesso ci dicono che gli utenti hanno dovuto aspettare davvero pochissimi minuti, per questo invitiamo i cittadini a non presentarsi con largo anticipo. Il sistema è efficiente e puntuale e l’offerta completa e moderna per rispondere alle richieste dei veronesi, sempre più tecnologici. Gli sportelli decentrati rientravano in una logica ormai superata. Oggi abbiamo il digitale che rende tutto più veloce e tempestivo. E per chi non è avvezzo all’online sono stati pensati i nuovi servizi sotto casa, perché spesso anche lo sportello decentrato, se pensiamo al territorio delle Circoscrizioni, non era poi così comodo. Nonostante questo a fine emergenza ne riapriremo 3 nei quartieri più densamente popolati».