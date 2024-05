Nuovo Sio di Aoui bocciato anche dai medici: «Strumento inadeguato»

«Inadeguato alle esigenze della struttura». A quasi un anno di distanza dalla sua introduzione, la segreteria di Anaao-Assomed dell'Aoui di Verona ha descritto così il nuovo Sio (sistema informatico ospedaliero). Una denuncia inserita in una lettera indirizzata ad Azienda Zero e, per conoscenza, anche alla Regione Veneto, all'Aoui, al presidente dell'Ordine dei medici di Verona, al rettore dell'università e al sindaco del capoluogo scaligero.

«Il Sio è assolutamente non idoneo all'obiettivo di informatizzare le aziende sanitarie moderne. Dal momento della sua introduzione, il nuovo sistema informatico ha determinato un picco di inefficienza sia quantitativa che qualitativa mai verificatasi prima nell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, che ha fatto e continua a fare da centro sperimentatore per un programma non performante che svilisce la professionalità sanitaria di chi vi lavora, incrementa il rischio clinico e riduce il diritto di accesso alle prestazioni sanitarie dei cittadini». Questo è quanto scritto dal sindacato dei medici e dei dirigenti sanitari ospedalieri. Una valutazione simile a quella già più volte denunciata dagli altri sindacati, in particolare Fp Cgil e Nursing Up che hanno dichiarato lo stato di agitazione dei dipendenti.

«Ad oggi - puntualizza la sigla sindacale dei medici - tutto il personale dell'Aoui di Verona ha affrontato le difficoltà legate all’attivazione del Sio con spirito collaborativo, contribuendo quotidianamente tramite continue e reiterate segnalazioni al tentativo di risoluzione delle mille problematiche ed inefficienze che il nuovo sistema ha creato e, con abnegazione, cercando di attutire il più possibile i riflessi negativi per i cittadini e l’utenza. Dai vertici aziendali alla dirigenza medica e fino al personale sanitario e amministrativo, tutti hanno lavorato per difendere il patrimonio professionale ed umano dell'azienda, gli interessi dei pazienti e l’immagine della sanità pubblica». Ma di fronte a questo impegno, i medici e i dirigenti sanitari di Aoui rilevano «che a tutt’oggi le criticità ancora presenti rendono il Sio uno strumento di lavoro inadeguato».

Per tale motivo, la nota di Anaao-Assomed dell'Aoui si conclude così: «Riteniamo nostro dovere deontologico esprimere il nostro parere negativo sullo strumento informatico con il quale operiamo quotidianamente».