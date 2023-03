Trevisan succede a Bertagnoli: è lui il nuovo presidente di ANA Verona

Classe 1960, imprenditore, iscritto all’ANA dal 1980, Maurizio Trevisan è il nuovo presidente dell’ANA Verona, sezione tra le più numerose e attive d’Italia, con circa 20 mila alpini iscritti.

Vicepresidente vicario nei tre anni scorsi e precedentemente consigliere sezionale, è stato per 28 anni capogruppo a Marcellise, dove vive. «Sono molto soddisfatto del risultato raggiunto e il ringraziamento va a tutta la famiglia alpina per la fiducia accordatami. Da oggi mi metto a disposizione, con lo spirito corale e collaborativo di sempre, affinché Verona resti tra le prime sezioni d’Italia non solo in termini numerici di iscritti, ma per efficienza ed impegno», ha commentato Trevisan dopo la proclamazione. «L’obiettivo per i prossimi anni è rafforzare in noi il senso di appartenenza alla nostra sezione con lealtà, conoscere quel che si vale per meglio comprendere ciò che si può dare, nel momento in cui è necessario mostrare che “la penna che noi portiamo” è veramente una bandiera, la bandiera dell’onore e della fedeltà ai nostri ideali, una bandiera al servizio della collettività», ha aggiunto.

Trevisan succede a Luciano Bertagnoli, alla guida dell’ANA Verona da ben nove anni; tre mandati consecutivi, il massimo previsto dallo Statuto dell’associazione. Al palazzetto dello sport di Villafranca, riuniti per l’Assemblea annuale dei Delegati, le penne nere veronesi hanno votato anche i membri del nuovo Consiglio direttivo, in carica per i prossimi tre anni. Lo spoglio delle schede del direttivo saranno scrutinate nei prossimi giorni nella sede dell’ANA di via Del Pontiere. «Sembrava lontanissimo, ma il tempo del congedo è arrivato. Cari Alpini, vi vorrei abbracciare uno per uno: siete l’anima bella e gentile di questa Italia», è stato il saluto commosso del presidente uscente Bertagnoli.

Tra i momenti più attesi della giornata, anche la consegna di premi. Primo su tutti, un riconoscimento speciale è andato ai cinque soci fondatori – Mario Giaretta, Francesco Maroldi, Gino Masotto, Giglio Zanetti e Sergio Zecchinelli - della Squadra di Protezione Civile “A.N.A. Verona Città” che ha compiuto quarant’anni quest’anno. Il responsabile Commissione Sportiva Remo Pigozzi ha consegnato premio sportivo Trofeo “Emilio Anti” al Gruppo Alpini Basson. Il riconoscimento “Alpino dell’anno” è andato a Fausto Mazzi, del Gruppo di Lugagnano. Nicolò Vallenari, del Gruppo di Erbezzo e tra le anime del numeroso Gruppo Giovani, è “Amico dell’anno” Tornando alla Protezione Civile e all’impegno di centinaia di volontari, pronti a intervenire in caso d’emergenza a qualsiasi ora del giorno e della notte, 7 giorni su 7, h 24, il premio “Volontario Alpino dell’anno in Protezione Civile” è stato consegnato a Claudio Delaini della Squadra Basso Lago. “Volontario Amico dell’anno in Protezione Civile” è invece Mario Macchiella della Squadra Valpantena Lessinia.

La mattinata di lavori si è aperta domenica mattina alle 8.30, con inizio delle votazioni alle 9.30 e la celebrazione della messa officiata dal cappellano sezionale don Rino Massella. Al termine della cerimonia, la parola è passata al presidente uscente Bertagnoli per la relazione morale. All’ordine del giorno dell’Assemblea annuale dei Delegati, anche la presentazione del bilancio di previsione per l’anno sociale 2023 con relativa votazione. Dalle 11 circa, autorità civili e militari (tra cui il comandante del 4° Reggimento alpini paracadutisti Ranger Fulvio Menegazzo, il sindaco di Villafranca Roberto Dall’Oca, l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelnghi, rappresentanti di Regione, Provincia e onorevoli veronesi) si sono alternate al parco per i saluti e gli interventi istituzionali. Inoltre, la consegna del e dei premi “Amico” dell’anno, “Volontario Amico” dell’anno in Protezione Civile, “Volontario Alpino” dell’anno in Protezione Civile.