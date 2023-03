Bertagnoli: «Arrivato tempo del congedo». Alpini veronesi votano nuovo presidente

Cambio della guardia ai vertici della sezione veronese dell'Ana (Associazione nazionale alpini). Dopo tre mandati consecutivi, per un totale di nove anni, come previsto dallo statuto dell'associazione, il presidente Luciano Bertagnoli lascia la carica. Le penne nere veronesi sono quindi chiamate a scegliere il suo successore domani mattina, 12 marzo, al palazzetto dello sport di Villafranca dove si svolgerà l'assemblea annuale dei delegati. Durante la mattinata, saranno votati anche i membri del nuovo consiglio direttivo, che rimarrà anch'esso in carica tra anni.

«Sembrava lontanissimo, ma è arrivato - ha commentato Bertagnoli - Il tempo del congedo è arrivato, e dire e spiegare cosa mi passa per la testa in questi momenti non è proprio possibile. Se chiudo gli occhi e penso a quanto cammino abbiamo fatto insieme in questi nove anni, mi vengono i brividi, per le emozioni e le trepidazioni avute. Cari alpini, vi vorrei abbracciare uno per uno: siete l’anima bella e gentile di questa Italia. Non dobbiamo necessariamente avere un seguito, ottenere prestigio e successo, ma dare testimonianza. È con questo spirito di servizio che dobbiamo insegnare la libertà dagli attaccamenti umani. Sì, perché è facile attaccarsi ai ruoli e posizioni, al bisogno di essere stimati, riconosciuti e premiati. E questo, pur essendo nella natura umana, non è una cosa buona, perché il servizio comporta la gratuità, il prendersi cura degli altri, senza secondi fini, la virtù di farci da parte al momento opportuno».

Il programma della mattinata di domani si aprirà alle 8.30 e alle 9.30 inizieranno le votazioni. Ed è prevista anche la celebrazione della messa, officiata dal cappellano sezionale don Rino Massella. Al termine della cerimonia, parola al presidente uscente Bertagnoli per la sua relazione morale.

All’ordine del giorno dell'assemblea annuale dei delegati, la presentazione del bilancio di previsione per l’anno sociale 2023 con relativa votazione. Dalle 11 circa, i saluti e gli interventi delle autorità cittadine civili e militari presenti. Inoltre, la consegna del premi di quest'anno.

Il nuovo presidente di Ana Verona sarà proclamato a spoglio avvenuto, indicativamente dalle 12 in poi. Lo scrutinio dei membri del consiglio direttivo si svolgerà invece durante la settimana nella sede di Ana Verona in Via del Pontiere.