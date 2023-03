Alpini veronesi, pronta la squadra dirigenziale che condurrà la sezione fino al 2026

A circa due settimane dall’elezione del nuovo presidente dell’ANA e del consiglio direttivo, è pronta e già operativa la squadra dirigenziale che guiderà la sezione veronese dell’ANA, tra le più numerose e attive d’Italia con circa 20 mila iscritti, dal 2023 fino al 2026. Un triennio che si preannuncia all’insegna della colleggialità e del lavoro di squadra, con collegamenti capillarizzati e continui su tutto il territorio della Sezione secondo lo slogan del “Noi davanti all’Io sempre!”.

Come era stato annunciato a poche ore dalle votazioni, che si sono tenute lo scorso 12 marzo al palazzetto dello Sport di Villafranca domenica, al timone della sezione c’è Maurizio Trevisan. Braccio destro del presidente, vicepresidente vicario, è invece David Favetta, 47 anni. Manager di un’azienda di logistica e trasporti, iscritto all'ANA dal 1996, Favetta si è avvicinato all’associazione entrando come volontario in protezione civile, poi componente della commissione sezionale Giovani (una delle prime nate a livello nazionale) successivamente consigliere sezionale negli ultimi 6 anni è stato Segretario Sezionale.

Il Comitato di Presidenza è composto anche da 4 vicepresidenti e responsabili delegati delle macrozone: Luca Biasato, Luigi Bicego, Giampietro Dal Zotto e Massimo Venturini. Inoltre dal direttore Commissioni e Rapporti con le forze armate Loris Pellizzato, dal segretario sezionale Claudio Rondano e dai tesorieri Luigi Macchiella e Giuseppe Vezzari.

Un ruolo strategico e sinergico lo avranno le 11 commissioni sezionali di organizzazione, ciascuna delle quali si occupa di un settore specifico che spaziano dallo Sport, presieduta da Remo Pigozzi, ai Giovani con Guido Sgarbi, dal Web&Comunicazione diretta da Giovanni Governo, alla Protezione civile che vede schierati Luca Brandiele e lo stesso Favetta, spaziando da Manifestazioni (Gianluca Lai) a Cori&Fanfare (Antonio Maestrello), Rapporti con la Curia e Chiesette Alpine (Agostino Dal Dosso), Rapporti con le altre Organizzazioni di Volontariato (Lucio Pedrazzini), Rivista sezionale Montebaldo, che tiene alla direzione Vasco Senatore Gondola. Don Rino Massella è cappellano sezionale.

Tra i settori che vedono coinvolti più referenti, il Centro Studi dell’ANA che vede alla Ricerca Storica Giorgio Sartori, alla cura del Libro Verde e referente Banco Alimentare e Banco Farmaceutico Francesco Zavarise, al Circolo Balestrieri Maurizio Chieppe e come referente EcoMuseo Luciano Bertagnoli. E ancora, cruciale come sempre, gli ampi fronti della Solidarietà e della Beneficienza che vedono schierati in prima linea tutti i componenti del direttivo. Tra gli incarichi sezionali, sono Alfieri Giorgio Prando e Paolo Ferlini, referente per i Fotografi è Lucia Zampieri mentre per Gruppo Storico 6° Alpini Simone Giardini.

Fondamentali per una sezione che rimanga ben ancorata alla base e che permetta ai vertici di lavorare per e con il territorio, sono i consiglieri di zona, 15 referenti capillarizzati in tutto il Veronese. Si tratta per Verona 1 di Mario Bentivoglio, Verona 2 Manlio Costa, Adige Gua’ Giampietro Salarolo, Baldo Alto Lago Tiziano Sometti, Bassolago Fabrizio Fiumini, Basso Veronese Roberto Zorzella, Isolana Emanuele Faccini, Tiziano Ronconi per la Lessinia, Maurizio Chieppe Medio Adige, Diego Cordioli zona Mincio, Antonio Calvetti Valdadige, Val d’Alpone a Massimo Fedele, Val d’Illasi Mario Bertini, Valpantena Riccardo Fornalè e Valpolicella Paolo Beghini. “Il Comitato di presidenza lavorerà su idee e iniziativa sia proprie sia del territorio. Ma ciascuno dei referenti, dei consiglieri di zona, dei capigruppo sarà una pedina fondamentale nella realizzazione dei progetti che costituiranno il nostro futuro associativo”. Così il presidente Trevisan ha esortato la nuova squadra, tra conferme e volti nuovi, augurando a tutti un buon lavoro.