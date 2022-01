AMT, servirà il green pass base per accedere allo Sportello permessi e abbonamenti

Più sicurezza per gli utenti: prenotazione del proprio appuntamento, semplificazione delle modalità d’accesso con porta automatizzata e collegata alla lettura del QR code del green pass (è sufficiente il base), nessuna coda, rapidità nell’erogazione del servizio e niente assembramenti in sala d'attesa.

È la stessa azienda ad annunciare che così cambia da febbraio lo Sportello permessi e abbonamenti di AMT, situato al civico 3 di piazzale del Cimitero, a Verona, dopo la decisione presa in seguito all’aumento dei contagi da Covid-19.

AMT spinge quindi sulla prenotazione e consiglia ai propri utenti di fissare il proprio appuntamento, i quali vengono invitati a controllare le proprie scadenze: l'azienda comunica che invierà comunque un promemoria di cortesia all’email comunicata in fase di rilascio del permesso.

L'appuntamento allo sportello si prenota:

dal sito internet www.amt.it (https://www.amt.it/prenotazione-appuntamenti/);

con l’app Filavia;

telefonando al numero 045 2212345.

Prenotando, riferisce l'azienda, si hanno infatti più garanzie di maggior efficienza. All’ora dell’appuntamento, l’utente accede allo sportello tramite green pass base, così come previsto dalla normativa nazionale. Una novità per snellire gli accessi, nell'ottica di un'esperienza sempre più soddisfacente ed efficiente, sarà la porta di ingresso agli uffici, che si aprirà in automatico alla verifica della validità del QR code del green pass (in caso di difficoltà il personale di AMT allo sportello di cortesia posto in entrata, di fronte alla porta, sarà comunque pronto a intervenire).

Grazie alla prenotazione il tempo di attesa per l'appuntamento dovrebbe essere praticamente azzerato, no code all'esterno o all'interno, né tantomeno assembramenti in sala d'attesa.

Non è ancora obbligatoria la prenotazione, ma è questa la direzione verso cui sta andando AMT. Questo non solo per salvaguardare la sicurezza e la salute di tutti, personale e utenti, ma anche per garantire il miglior servizio, che rischierebbe invece di peggiorare a causa di controlli e conseguenti code.

Per chi invece ha fretta c'è lo sportello Smart, con cui è possibile fare tutto online:

Se si ha fretta poi, c’è lo Sportello Smart. Si fa tutto online: sull’home page di AMT è presente questa sezione, utile per richiedere il rinnovo di un abbonamento online per i parcheggi Centro e Tribunale, la variazione dei dati di contatto e il duplicato della ricevuta del permesso (su cui, tra le informazioni, è specificata anche la fine della validità del permesso).