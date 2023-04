Concerti extra lirica all'Arena di Verona: da Amt arriva la tariffa unica e senza code per parcheggiare

In occasione degli eventi di extra lirica che si svolgeranno all’Arena di Verona da maggio a settembre, Amt3 ha fatto sapere di proporre una tariffa forfettaria agevolata per quanto riguarda il parcheggio. Secondo quanto spiegato, l'offerta sarebbe pari a 5 euro per sostare nel Parcheggio Tribunale dalle 18 fino all'1 di notte.

«Per evitare code, - ha precisato Amt3 attraverso una nota - all’ingresso del Parcheggio sarà presente personale autorizzato che rilascerà il titolo di sosta». Stando a quanto annunciato, sarà possibile pagare in contanti o con bancomat, verrà rilasciata ricevuta di pagamento e ricevuta dell’eventuale transazione elettronica.