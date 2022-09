Amt3 porta a Verona le nuove auto elettriche con telecamera integrata per il controllo dei veicoli in sosta

«Più ordine e meno sosta selvaggia, essere nei fatti ecologici, avere maggiore copertura di controlli della sosta su stalli blu con lo scopo di motivare chi parcheggia a pagare la sosta, anziché rischiare una multa. In sostanza, una qualità di vita migliore per tutti». In tutto questo, secondo quanto annunciato da una nota di Amt3, si dovrebbe tradurre il futuro prossimo della sosta su strada a Verona, dove Amt3 «mette al centro il controllo dinamico della sosta». In base a quanto spiegato ieri, già entro la fine dell’anno infatti Amt3 «metterà in circolazione le nuove vetture elettriche con tanto di telecamera per rilevare la regolarità della sosta su stalli blu».

Foto Ufficio Stampa Amt3

Si tratta di un'idea che Amt3 spiega di aver adottato dalla "cugina" Atm di Milano, esportando di fatto il progetto di vetture elettriche anche a Verona. Facendo però qualcosa in più, con un'ulteriore semplificazione che punta al concetto di "smart city": non subito, ma con il tempo e dopo un’adeguata informazione alla cittadinanza, l’avviso della sanzione a Verona sarà infatti più sicuro, perché «arriverà direttamente sull’App IO, facendo risparmiare così le spese di notifica».

È quanto emerso ieri dal convegno "Più connessi, più liberi", organizzato per l'appunto da Amt3 in occasione della settimana Europea della Mobilità e realizzato con il patrocinio del Comune di Verona e con la collaborazione di Agsm-Aim nelle giornate di giovedì 15 e venerdì 16 settembre nella Sala Auditorium di VeronaFiere in Viale del Lavoro 8. Non tutti i parcometri sono oggi abilitati alla digitazione della targa, spiega Amt3, pertanto tale tipo di controllo «sarà effettuato inizialmente solo in alcune zone della città che verranno rese note al momento della partenza». Con gradualità il sistema di controllo con telecamera «sarà quindi esteso alle altre zone, previo adeguamento dei parcometri».

Foto Ufficio Stampa Amt3

La stessa Amt3 ha poi precisato che «in merito al ruolo degli accertatori della sosta con l’arrivo delle nuove vetture, il loro ruolo non cambia». Gli accertatori, infatti, «saranno dentro le vetture». In una prima fase, qualora venga rilevata un’irregolarità nella sosta, «scenderanno dalla vettura e procederanno con la sanzione attraverso il tablet in dotazione». In sostanza, la vera differenza rispetto ad oggi «sarà proprio il veicolo sul quale si muoveranno, un’automobile full electric», nonché «la modalità di rilevamento della regolarità o meno della sosta su stalli blu, che avverrà digitalmente grazie alla telecamera posta sul tetto dell’auto». Chi sosterà, dunque, «dovrà digitare il proprio numero di targa per poter pagare e consentire il controllo elettronico».

Foto Ufficio Stampa Amt3

Ma c’è altro cui Amt3 guarda. Il ruolo di mobility manager, per esempio, per «fornire più dati possibile all’amministrazione comunale, affinché abbia informazioni sulla mobilità delle persone e studi progetti che possano ridurre le emissioni». Questo affinché «il futuro a Verona sia elettrico», auspica Amt3. E si torna così anche a parlare pubblicamente di filovia, con tutte le novità, tra queste «la variante, il progetto, e due video che mostrano come il progetto filobus risulti sempre più attuale», spiega Amt3.

Per il convegno "Più connessi, più liberi" Amt3 ha chiamato a raccolta i vertici di enti e aziende, nonché esponenti del governo che rappresentano la città, al fine di promuove le sinergie tra le persone ed i luoghi. L’attenzione è sul cambiamento comportamentale verso la mobilità sostenibile, che «deve essere fondata sulla connessione tra persone, luoghi, trasporto pubblico, pianificazione e politica». Aspetti primari di questo nuovo approccio non più procrastinabile sono «la gestione oculata ed organizzata del suolo pubblico, una mobilità integrata e sostenibile e la organizzazione ecologica della logistica». Il convegno è stato anche l'occasione per presentare "APPlicati con AMT3 SpA", il concorso rivolto agli istituti superiori per la realizzazione di un’applicazione, che parta dall’analisi di App esistenti per sviluppare l’ipotesi di una nuova App che sostenga la mobilità sostenibile.

Foto Ufficio Stampa Amt3