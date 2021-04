Amia installa nuove telecamere a Verona contro l'abbandono dei rifiuti

Nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori per l'installazione delle telecamere contro l’abbandono dei rifiuti in seconda e terza Circoscrizione a Verona. Amia completa così il primo step nella lotta all'abbanono indiscriminato dei rifiuti, purtroppo sempre più diffuso in tutta la città.

La società di via Avesani, presieduta da Bruno Tacchella, ha provveduto al posizionamento di una ventina di nuove telecamere in altrettante vie delle due circoscrizioni veronesi, mentre nelle prossime settimane le attività proseguiranno negli altri quartieri, con una cadenza di una decina di nuove telecamere a settimana.

«Un modo concreto per cercare di contrastare una forma di inciviltà che danneggia l'ambiente e causa degrado e sporcizia in molte zone di Verona – ha commentato Tacchella, che si è recato in sopralluogo per visionare una delle ultime telecamere installate in seconda circoscrizione, accompagnato dal presidente del parlamentino Elisa Dalle Pezze –. Tutte le telecamere già installate e quelle che verranno installate nelle restanti circoscrizioni entro il mese di maggio, sono di nuova generazione, dotate di software particolarmente avanzati e consentiranno ai nostri operatori la visualizzazione di immagini dal vivo o da remoto 24 ore su 24».

La società di via Avesani aveva stipulato nei mesi scorsi un accordo con Agsm per la fornitura di 100 telecamere “evolute”, da posizionare in accordo con i presidenti di tutte le Circoscrizioni nei punti più critici dei quartieri e dove più frequentemente vengono registrati casi di abbandoni di rifiuti fuori dai cassonetti.