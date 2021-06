Amia, servizi non garantiti nella giornata di mercoledì per uno sciopero nazionale

Le segreterie nazionali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno proclamato uno sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori dei servizi ambientali per l’intera giornata di domani, mercoledì 30 giugno 2021, per chiedere una correzione immediata dell’art. 177 del codice degli appalti che metterebbe a rischio migliaia di posti di lavoro nel comparto.

A comunicarlo è Amia, che sottolinea come non sia dunque garantito il normale svolgimento dei servizi durante la serrata.

In considerazione di quanto detto, l'azienda partecipata chiede la collaborazione di tutti i cittadini attraverso le seguenti modalità: