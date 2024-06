Amia, prosegue in città la campagna di pulizia di spartitraffico e isole pedonali

Sono sinonimo di sicurezza per gli utenti più deboli della strada: i pedoni. Le isole spartitraffico a Verona sono protagoniste in queste settimane di un intervento di Amia focalizzato sulla pulizia di queste strutture stradali che diventano ricettacolo di sporcizia e su cui crescono erbacce disordinate, che possono anche disturbare la piena visibilità di persone in procinto di attraversare la strada o di mezzi in transito. Una vegetazione divenuta in alcuni punti impattante anche a fronte delle copiose precipitazioni delle scorse settimane.

Da qui, la necessità evidenziata in accordo con l’assessorato a Strade e giardini del Comune di Verona, di intervenire in modo prioritario e capillarmente nei punti più critici. È partita dunque già la scorsa settimane, e proseguirà anche nei prossimi giorni, l’operazione spartitraffico che prevede un accurato intervento di pulizia, sfalcio e rimozione di materiale accumulato nei punti più nascosti. Tra le strutture in cui gli operatori Amia, ora a organico numericamente completo, hanno già concluso i lavori ci sono gli spartitraffico e le isole pedonali di via Galvani all’incrocio con via Siracusa, strada Le Grazie, viale Del Lavoro, viale dell’Agricoltura, via Scuderlando, via Mameli all’angolo con via Baganzani, via Faccio, stradone Santa Lucia, via Carlo Alberto, via Mantovana, via Camozzini, via Valverde, via Pallone, stradone Porta Palio, lungadige Attiraglio all’angolo con via Monte Baldo, via Dell’industria, via Centro, via Volturno, via Giuliari e via Tunisi.