Grazie ad Amia arriva a Verona il progetto "Prato Fiorito", tra biodiversità e risparmio di risorse: si comincia da San Zeno

Il progetto "Prato Fiorito" arriva a Verona. Grazie ad Amia, nel quartiere san Zeno cittadini e turisti potranno usufruire dalla prossima primavera di un nuovo spazio verde composto da specie erbacee spontanee che, da un lato, consentirà di tutelare ed aumentare la biodiversità urbana, dall’altro andrà inoltre ad arricchire ulteriormente la decorazione florale cittadina, creando un effetto ornamentale particolarmente gradevole e d’impatto.

Il presidente di Amia Bruno Tacchella e l’assessore a Strade, giardini ed Arredo urbano del Comune di Verona Federico Benini, si sono recati nella mattinata di giovedì 26 gennaio in sopralluogo in via Lega Veronese, dove è avvenuta la posa di un’aiuola di circa 600 metri quadri che rappresenta una vera e propria novità per la città di Verona. Un’innovativa tecnica di progettazione delle aree verdi che prevede la presenza di numerose specie di fiori diversi, con fioritura scalare e che rappresenta un formidabile habitat per numerose specie di artropodi, di ordini e generi diversi.

Le caratteristiche particolari del "Prato Fiorito" prevedono l’utilizzo di semi di origine locale, piantumati in primavera o autunno. L’aggiunta di compost nella preparazione del letto di semina migliora sensibilmente le caratteristiche fisiche e microbiologiche del suolo, spesso compattato e degradato. La successiva manutenzione «risulterà minima», spiegano dall'azienda, non richiedendo sfalci periodici, ed anche l’irrigazione sarà «fortemente limitata». Ciò comporterà quindi un «risparmio in termini operativi ed economici da parte di Amia ed un minor utilizzo di risorse idriche, oggi sempre più preziose».

La semina di un prato fiorito, chiarisce Amia in una nota, è «una tecnica di gestione delle aree verdi alternativa e innovativa, già sperimentata con successo in altre città, che può permettere di ottenere anche un miglioramento del paesaggio e una valorizzazione di aree marginali della città». La fioritura dell’aiuola di via Lega Veronese è prevista nel mese di maggio.