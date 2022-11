Lavori in via Ponte Nuovo. Operativa la nuova postazione dei cassonetti Amia in via Nizza

A seguito dei lavori di pavimentazione stradale partiti un paio di giorni fa in via Ponte Nuovo e Largo Pescheria Vecchia e conseguenti modifiche alla viabilità, le postazioni dei cassonetti Amia presenti in piazza Indipendenza e in via Nizza, sono state momentaneamente soppresse.

Come già comunicato da parte di Amia in questi giorni ad esercenti e residenti, tramite l’affissione di appositi avvisi e volantinaggio presso abitazioni e negozi, è operativa da venerdì mattina una nuova unica grande batteria di cassonetti. Questi ultimi si trovano per l'esattezza in via Nizza, nel tratto compreso tra il civico 18 e l’angolo con lungadige Rubele.