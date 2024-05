Amia a Le Piazze dei Sapori per fare informazione sulla raccolta differenziata

Trecento porta mozziconi di sigaretta per contribuire a ridurne l’abbandono su strada, purtroppo ancora diffuso, oltre 160 rotoli di sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine. E ancora, duecento dizionari dei rifiuti (che orientano a smaltire correttamente ogni scarto domestico, anche il più complesso sotto il profilo della differenziata) e un centinaio di calendari per la raccolta del verde gratuito con appositi container posizionati nei vari quartieri; opportunità che Amia ha recentemente messo a disposizione dei cittadini con l’introduzione come previsto da Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) del servizio di raccolta a domicilio, facoltativo e a pagamento.

È il bilancio del materiale informativo dispensato nello stand Amia allestito in piazza Bra in occasione de "Le Piazze dei Sapori": un vero e proprio sportello per informazioni e di dialogo con i cittadini che ha permesso al personale presente di dispensare nozioni utili e consigli sulla differenziata, oltre a raccogliere segnalazioni da parte dei cittadini. Nei giorni de “Le Piazze dei Sapori”, lo stand ha avuto oltre 300 contatti con gli utenti e raccolto circa una decina di segnalazioni che riguardano soprattutto richieste di maggiori interventi di pulizia nei quartieri della città. «Si tratta per noi di informazioni utili sia per poter dare risposte immediate ai cittadini – utenti, sia per ottimizzare il servizio anche in vista dell’affidamento del nuovo contratto di gestione dei rifiuti che introdurrà alcune novità, ora in fase di definizione», ha commentato Roberto Bechis, presidente Amia.

L’evento, organizzato da Confesercenti, è stato inoltre uno dei primi banchi di prova per nuove modalità operative che puntano a minimizzare l’impatto che hanno sul centro storico queste grandi manifestazioni. L’obiettivo, nel dettaglio, è contribuire a ridurre il più possibile la quota di rifiuti indifferenziati prodotti. A tal fine, è stato organizzato un servizio straordinario di raccolta dell’immondizia e sono stati messi a disposizione degli espositori degli stand bidoni e cassonetti per la raccolta differenziata. Nel dettaglio, Amia ha posizionato venti bidoni per il secco, due bidoni per il vetro, quattro cassonetti da mille litri ciascuno per i rifiuti solidi urbani e altrettanti per la carta. Inoltre, gli operatori dell’azienda hanno garantito oltre agli svuotamenti inseriti nei servizi ordinari anche la pulizia dell’area per l’intera durata dell’evento.

«Si tratta di un nuovo modus operandi, previsto anche dal nuovo regolamento comunale sui rifiuti, che è per noi fondamentale sia dal punto di vista simbolico, coinvolgendo le associazioni di categoria, che pratico», ha ribadito Bechis.