Alle Piazze dei Sapori l'impegno di Amia per garantire pulizia e impatto zero ambientale

Amia è al fianco di Confesercenti per la buona riuscita de Le Piazze dei Sapori. L’obiettivo comune è infatti quello di minimizzare l’impatto sul centro storico di un evento che, di anno in anno, riscuote sempre maggior successo richiamando migliaia di persone. Inoltre, contribuire a ridurre il più possibile la quota di rifiuti indifferenziati prodotti.

A tal fine, è stato organizzato un servizio straordinario di raccolta dei rifiuti. Verranno messi a disposizione degli espositori bidoni e cassonetti per la raccolta differenziata. Nel dettaglio, Amia ha fatto sapere che posizionerà 20 bidoni per il secco, 2 bidoni per il vetro, 4 cassonetti da mille litri ciascuno per i rifiuti solidi urbani e altrettanti per la carta. Inoltre, gli operatori dell’azienda garantiranno servizi straordinari di svuotamento di questi contenitori, oltre che la pulizia dell’area per l’intera durata dell’evento.

Amia sarà presente in Bra anche con un punto informativo: aperto dal mattino al pomeriggio, seguendo gli orari della manifestazione, è occasione di dialogo con il personale operativo per ricevere informazioni e raccogliere segnalazioni. «Siamo convinti - sottolinea il presidente di Amia Roberto Bechis - che per migliorare l’ambiente e la pulizia della nostra città, oltre che per aumentare la quota di raccolta differenziata oggi a livelli ancora troppo bassi, serva sensibilizzare e coinvolgere attivamente la cittadinanza, dai residenti ai commercianti. Il lavoro in sinergia svolto in questi grandi eventi, - conclude Bechis - come tra l’altro è previsto anche nel nuovo regolamento rifiuti, è molto importante sia dal punto di vista simbolico che dei risultati pratici».