Amia, entrano in vigore i nuovi calendari per la raccolta dei rifiuti porta a porta a Verona

Da lunedì 30 gennaio entreranno in vigore i nuovi calendari relativi al servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti nei quartieri e nelle zone di Verona interessate da tale tipologia di servizio e le nuove date della postazione Ecomobile, presente a rotazione nei vari mercati cittadini. Amia aveva già provveduto nelle scorse settimane alla pubblicazione dei calendari sulla homepage del sito internet e sui vari canali social della società e all’invio in formato cartaceo degli stessi nelle cassette della posta.

A partire dal 30 gennaio saranno apportate alcune modifiche relative a modalità, date ed orari di esposizione e raccolta dei rifiuti in diverse zone cittadine. I residenti delle zone interessate da tali novità, secondo quanto riferisce Amia, avevano ricevuto già nei giorni scorsi un’apposita busta contenenti indicazioni e informazioni sulle modifiche.

Nello specifico, sarà eliminato il turno del sabato notte del servizio porta a porta a Montorio e a Palazzina, di conseguenza, come da nuovo calendario, cambieranno i giorni di esposizione dal lunedì al venerdì. Il ritiro del porta a porta in Zai avverrà la notte e non più nel pomeriggio come in passato, per motivi di natura viabilistica e di decoro legati alle numerose manifestazioni fieristiche della zona.

Verrà infine spostato il servizio dal pomeriggio al mattino nella zona delle Basse San Michele. In tutte le zone servite dal porta a porta, come gli scorsi anni, nel periodo estivo sarà effettuato il terzo passaggio settimanale di raccolta della frazione organica.