Messa a dimora di 400 nuovi alberi a Verona, Amia è a metà dell'opera

Proseguono le nuove piantumazioni di Amia in tutta la città di Verona. Gli operatori stanno provvedendo alla messa a dimora di 400 alberi di varia natura in tutti i quartieri cittadini. Un piano straordinario, iniziato qualche settimana fa e giunto a metà dell'opera. Sono 200 infatti i nuovi fusti già posizionati e gli altri 200 saranno piantati entro il mese di marzo.

Questa mattina, 27 gennaio, il presidente di Amia Bruno Tacchella ha svolto un sopralluogo in Piazzale Olimpia, dove gli operatori della società hanno provveduto alla piantumazione di una decina di alberi, della tipologia Pyrus.

«Una dimostrazione di un impegno costante di Amia per la riforestazione urbana e per l’arricchimento delle zone verdi in tutta la città, in particolar modo nei quartieri più periferici - ha sottolineato Tacchella - Nei mesi scorsi avevamo rimosso numerosi alberi che presentavano sensibili problemi legati ad un grave stato di cedimento del legno e di conseguenza un elevato rischio per la sicurezza collettiva. Un’operazione di messa in sicurezza urgente e non più rinviabile, che aveva inevitabilmente provocato qualche lamentela e disappunto da parte di diversi cittadini. Come promesso, tutti gli alberi sono stati sostituiti e abbiamo dato il via a questa importante opera di riqualificazione del verde cittadino. Quartiere dopo quartiere interveniamo, non soltanto sostituendo piante ammalate e pericolose, ma piantando numerosi nuovi alberi più grandi e robusti, facendo sì che Verona ed i suoi quartieri diventino sempre più green e vivibili».