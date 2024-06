Iter di selezione concluso: due nuovi manager entrano in Amia

Due nuovi manager sono da lunedì in forze all’organico di Amia. Come da bando pubblico, sono stati selezionati il nuovo Direttore del personale e il responsabile del Controllo di gestione. Si ricostituisce così la forma organica aziendale, su profili già previsti ma che mancavano all’appello ormai da tempo, fondamentale per un corretto e oculato piano di gestione.

Il percorso di assunzione ha seguito un iter molto dettagliato e severo con l’ausilio di una società di selezione, anch’essa tramite specifico bando pubblico, specifiano da via Avesani. La commissione esaminatrice che ha scelto tra i candidati i profili dei due nuovi dirigenti era costituita, oltre che dal presidente di Amia Roberto Bechis, in veste di esperto in selezione personale, dal direttore generale di Amia Ennio Cozzolotto, da docenti universitari e professionisti del settore.

«Per Amia, si tratta di una nuova modalità di selezione del personale dirigente che punta alla qualità e all’efficienza. L’obiettivo è avere ai vertici di un’azienda operativa fondamentale nella gestione dei servizi, e di riflesso della quotidianità di cittadini e cittadine, quale è Amia, professionalità di alto profilo che ora sono al servizio della comunità. Dopo l’incremento, tuttora in corso, del personale operativo, e dunque di chi si occupa quotidianamente di raccolta dei rifiuti, verde e igiene ambientale, riteniamo questo ulteriore tassello strategico», ha spiegato Bechis.

Guido Franza, 58 anni, piemontese di origine e da diversi anni a Verona, è il nuovo Direttore del Personale che avrà delega anche su Comunicazione, interna ed esterna. Da oltre vent’anni riveste ruoli manageriali in ambito Hr in diverse aziende multiutilities di igiene ambientale, commerciale, reti ed energie rinnovabili. Tra le priorità in Amia ci sono un’analisi delle competenze e dell’organizzazione, oltre che l’incremento dei piani formativi.

Alessandro Moretto, 55 anni, veronese, nato professionalmente in Zoppas e cresciuto con Riello bruciatori, ha un’esperienza decennale nell’ambito del Controllo di Gestione, settore che si occupa di analizzare, monitorare e gestire i processi produttivi, contribuendo a migliorarli e individuando i trend più adatti alle esigenze aziendali. Tra i compiti specifici in Amia, è previsto un approfondimento dettagliato di analisi sui centri di costo e rendicontazione come da indicazioni di Arera, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.