Arriva il carnevale a Verona: decine di uomini e mezzi Amia ad entrare in azione

Si avvicina il momento clou del Bacanal del Gnoco, la sfilata del Venerdì Gnocolar, uno degli appuntamenti più importanti e sentiti dai cittadini veronesi, che richiamerà centinaia di persone sulle strade della città.

Per l'occasione Amia metterà in atto un vero e proprio programma potenziato, appositamente studiato per il carnevale scaligero: decine di uomini e mezzi della società di via Avesani saranno in azione sia durante, sia dalle primissime ore del post-sfilata. Un'operazione non semplice, che punta anche quest'anno ad essere ben coordinata ed efficiente, con il personale dell'azienda che seguirà i cavalli presenti nella sfilata per il pronto recupero delle loro deiezioni e, a fine corteo, impiegherà mezzi meccanici, spazzatrici aspiranti e soffiatori per prelevare immediatamente coriandoli e stelle filanti lanciate lungo il percorso.

In coordinamento con l’amministrazione comunale, Amia aveva inoltre provveduto nei mesi scorsi allo sfalcio di erba e arbusti, oltre a ripulire da detriti e rifiuti l’intera area dell’ex Giardino d’Estate di via Colombo, che ospiterà la grande novità di quest’anno, ovvero il Villaggio del Carnevale.Un’area di circa 4 mila metri quadrati, che da diversi anni versava in uno stato di degrado ed abbandono e che grazie all’importante intervento di riqualificazione ambientale e paesaggistica da parte degli operatori di Amia, rivive oggi una seconda giovinezza, diventando una location attrattiva per migliaia di turisti e veronesi.

La società di via Avesani ha inoltre donato gratuitamente ad Abeo 7000 mila stoviglie biodegradabili che verranno utilizzate dall’associazione per la preparazione e vendita di piatti gastronomici, il cui ricavato sarà utilizzato per scopi benefici.

«Ringrazio i nostri operatori che dalla mattina alla sera saranno impegnati in attività di non facile operatività, sia per motivi logistici, sia per l’alto numero di persone che affolleranno strade e piazze della città – ha commentato il presidente di Amia Bruno Tacchella –. Come ogni anno cercheremo di restituire decoro e pulizia nelle strade e nelle piazze interessate dai festeggiamenti nel minor tempo possibile».