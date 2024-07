Amia, bilancio 2023: utile in crescita e tre milioni di euro in investienti

Amia ha diffuso i numeri del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, che ha fatto segnare un utile complessivo di 512.651 euro: dato in lieve aumento rispetto allo scorso anno, quando si era fermato a 478.357 euro.

A fare il punto, nella mattinata di giovedì a Palazzo Barbieri, in sala Delaini, è stata la commissione consiliare seconda presieduta dal consigliere Carlo Beghini. Per l’azienda, erano presenti il presidente Roberto Bechis, il presidente Ennio Cozzolotto, la consigliera del Cda Martina Redivo, ingegnera ambientale. Viene riferito che il valore di produzione è di 62 milioni, in crescita rispetto ai 58,8 milioni dei 2021 e dei 61 del 2022. Il margine operativo lordo, tra ricavi e costi operativi, è aumentato di circa 2 milioni passando dai 2.864.039 del 2021 ai 5 milioni del 2023. La ripartizione del fatturato vede protagonista la gestione dei rifiuti, il cui costo fa capo al Comune di Verona, con il 70,64% pari a quasi 44 milioni di euro (43.994.823). Altri 3,2 (5,17%) riguardano la gestione delle aree verdi comunali. Ci sono poi 4 milioni e 300mila euro di attività commerciale, 3 milioni e 970mila euro di ricavi dalle vendite, 3 milioni e 600mila euro per servizi svolti negli altri Comuni veronesi che fanno riferimento ad Amia e altri due milioni scarsi (1 milione e 856mila euro) di raccolte differenziate.

Nel corso del 2023, gli investimenti in impianti, macchinari, attrezzature e automezzi sono stati pari a oltre tre milioni di euro (nel dettaglio 3.090.636): numero quasi raddoppiato rispetto all’anno precedente. In particolare, gli investimenti per nuovi automezzi funzionali al servizio sono stati pari a 2 milioni e 200 mila euro nel 2023, mentre si erano fermati a 1 milione e 800 mila nel 2021 e nemmeno a un milione (955mila euro) nel corso del 2022. Si tratta di una cifra importante, necessaria soprattutto a svecchiare il parco mezzi dell’azienda ormai troppo datato. Il conto dei servizi e dei giri saltati, a causa di camion e furgoni in avaria o in riparazione, è alto ed è un numero che deve necessariamente diminuire, riferiscono da Amia.

I dipendenti al 31 dicembre erano un totale di 607 persone (590 al 31 dicembre 2022) di cui 3 dirigenti, 11 quadri, 91 impiegati e circa 500 operai. Si tratta di una voce che è già salita di alcune unità grazie al piano di nuove assunzioni avviato e che permette di avere a disposizione un organico pressoché completo. Sul fronte personale, è partito recentemente anche un importante lavoro su prevenzione e formazione. In dettaglio, da marzo 2023 ad oggi sono state svolte 19 mila ore di formazione.

Gli step per il passaggio in house

Nel corso dell’anno 2023 Amia Verona spa ha proseguito il percorso per divenire una società in house: con Atto di Scissione del 05 aprile 2023 la società ha ceduto il compendio di fabbricati e terreni siti nel Comune di Bovolone e le partecipazioni societarie detenute ad Agsm Aim Ambiente srò.

Acquisto di Amia Verona spa, detenuta da Agsm Aim spa, da parte di AmiaVr spa. Con l’acquisizione la società è detenuta al 100% dal Comune di Verona che esercita l’attività di direzione e coordinamento).

Adeguamento dello statuto di Amia Verona spa alle condizioni dell’ in house providing. L’in house prevede che l’attività deve essere svolta nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici socie nella percentuale minima dell’oltre 80% del fatturato.