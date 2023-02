Grazie all'intervento di Amia arrivano altalena e scivoli al parco giochi di via Brigata Aosta a San Massimo

Il presidente di Amia Bruno Tacchella, l’assessore del Comune di Verona Federico Benini ed il presidente della Terza circoscrizione Riccardo Olivieri, durante la mattinata di mercoledì 1 febbraio, si sono recati in sopralluogo presso il parco giochi in via Brigata Aosta, nel quartiere San Massimo, per visionare le operazioni di posa ed installazione di un’altalena e di una struttura d’arrampicata a due pali portanti, adatta per bambini dai 3 agli 8 anni.

La società di via Avesani gestisce, tramite apposite squadre di operatori, 120 parchi giochi presenti in tutta la città, dove sono presenti oltre un migliaio di attrezzatture e giochi per i più piccoli. Aree che rappresentano per migliaia di famiglie veronesi importanti spazi di aggregazione e svago per i bambini. Gli addetti di Amia provvedono periodicamente a verifiche strutturali, manutenzione, pulizia e sanificazione di tutte le strutture, al fine di garantire ai cittadini la massima sicurezza e tranquillità.

In base a quanto si apprende, le due nuove strutture del parco di San Massimo hanno avuto «un costo di circa 4 mila euro, interamente coperte da Amia». Grazie ad un apposito investimento infatti, frutto di «un'economia aziendale», il Cda della società di via Avesani ha infatti deciso di «destinare circa trentamila euro del proprio bilancio aziendale a favore della collettività, realizzando un piano di intervento che prevede l’acquisto e la posa (oltre alla normale manutenzione) di decine di giochi, altalene, scivoli e altre strutture ludiche per bambini, che saranno posizionati nelle prossime settimane in aree verdi e parchi di diverse zone cittadine».

Il presidente di Amia Bruno Tacchella ha quindi spiegato che si tratta di «un’attività resa possibile grazie ad un’attenta politica di razionalizzazione delle spese aziendali e dal taglio di spese relative a patrocini e sponsorizzazioni decisi dall’attuale managment». Tacchella ha poi specificato: «Dal centro cittadino fino alle zone collinari, alle periferie, Amia interviene per manutenzionare e riammodernare tutte le strutture ammalorate da usura, condizioni climatiche e vetustà. A queste attività adesso aggiungiamo anche l’acquisto di decine di nuovi giochi che andranno ad arricchire questi spazi, punto di riferimento quotidiano per tanti bambini e le loro famiglie».

«Ringrazio Amia per la collaborazione e la sinergia. - ha detto l’assessore Benini - Prosegue in coordinamento con l’amministrazione comunale il percorso di abbellimento e decoro di tutte le aree verdi cittadine ed in particolare dei parchi giochi. Nei prossimi mesi saranno posizionate nuove strutture a Quinto, Poiano, Mizzole, Marzana e Montorio», ha annunciato in conclusione l'assessore Benini.