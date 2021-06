Posizionati 12 nuovi bidoni di Amia per la raccolta differenziata a Bosco Buri

Amia ha posizionato tre nuove postazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti all'interno del Bosco Buri di San Michele Extra, a Verona. La società di Via Avesani ha sistemato dodici bidoni per le varie tipologie di rifiuti (carta, umido, secco e plastica) in diversi punti dell'ampia area verde che costeggia l’Adige. Mentre per la raccolta del vetro rimane la campana già presente nel parco.

Un'area particolarmente frequentata da tantissime famiglie, Bosco Buri. Un luogo dalla particolare bellezza naturalistica e che in vista della stagione estiva vedrà ulteriormente incrementare la presenza di visitatori. Amia provvederà regolarmente allo svuotamento dei bidoni e alla raccolta dei rifiuti due giorni a settimana e continuerà ad occuparsi della cura e dello sfalcio del verde del bosco.

Ieri, 3 giugno, il vicepresidente di Amia Alberto Padovani ha supervisionato il posizionamento dei nuovi bidoni. Con lui erano presenti il presidente della settima circoscrizione Carlo Pozzerle ed il consigliere comunale Daniele Perbellini.

«Un intervento importante, atteso da tempo e ci auguriamo risolutivo in una zona che è purtroppo a rischio degrado e sporcizia per l’altissimo numero di persone che abitualmente la frequentano - ha commentato Padovani - È allo studio inoltre la possibilità di poter effettuare ancora più passaggi settimanali da parte dei nostri operatori per la gestione e lo svuotamento dei bidoni».