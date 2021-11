Tamponi rapidi e molecolari a Borgo Trento, ambulatorio cambia operatività

Da domani, 1 dicembre, l'ambulatorio per i tamponi Covid del padiglione 11 dell'ospedale di Borgo Trento modificherà la sua operatività.

TAMPONI MOLECOLARI - I test con tamponi molecolari si potranno effettuare il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 7 alle 14 e il mercoledì dalle 7 alle 10.45 (esclusi festivi), con richiesta del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta oppure con la prescrizione del medico del Sisp (Servizio di igiene e sanità pubblica).

L'accesso all'ambulatorio avviene tramite prenotazione obbligatoria utilizzando Zero Coda. E per accedere è necessario portare l'impegnativa in formato cartaceo. Non sarà dunque più possibile l'accesso diretto.

L’esito del tampone sarà disponibile dopo circa 24-48 ore, scaricandolo direttamente dal Dossier sanitario. Il referto è rilasciato in italiano e in inglese.

Per accedere all'ambulatorio, sono obbligatori la mascherina chirurgica, l'igienizzazione delle mani, il mantenimento del distanziamento di almeno un metro e la tessera sanitaria. La chiamata sarà effettuata utilizzando il numero riportato sulla prenotazione visualizzata sul monitor presente nella sala d’attesa.

Al momento dell’accettazione, bisogna presentare l'impegnativa o la prescrizione del Sisp, la tessera sanitaria blu e fornire i dati anagrafici richiesti. Non sarà accettato chi è sprovvisto di tessera sanitaria. Ed è consigliato presentarsi non prima di cinque minuti dall'orario di appuntamento.

TAMPONI ANTIGENICI (O TAMPONI RAPIDI) - I test con tamponi antigenici si possono fare il mercoledì dalle 11 alle 13.45 senza impegnativa, con prenotazione tramite il Cup e con pagamento della tariffa prevista dalla Regione in base alla fascia di età: gratuito fino a 12 anni, 8 euro per chi ha tra 12 e 17 anni, 15 euro per i maggiorenni e 22 euro per gli stranieri. L'esito del tampone sarà comunicato nel giro di una mezz'oretta in un’unica copia cartacea, in lingua italiana ed inglese.

È preferibile effettuare il pagamento del tampone utilizzando strumenti online o le casse automatiche e di presentare la ricevuta di pagamento al personale addetto all’accettazione il giorno dell’effettuazione del tampone.

Per l'accesso, si deve indossare la mascherina chirurgica, si devono igienizzare le mani e si deve mantenere il distanziamento di almeno un metro. All'arrivo, bisogna prelevare il numero di accesso sul totem posto all’ingresso e attendere in sala d’aspetto. La chiamata sarà effettuata utilizzando il numero prelevato visualizzato sul monitor presente nella sala d’attesa.