Giornata mondiale dell'endometriosi, a Legnago un ambulatorio specifico

Domani, 28 marzo, si celebra la Giornata mondiale dell'endometriosi, malattia che in Italia interessa circa tre milioni di donne ma che risulta in gran parte poco conosciuta. Si tratta di una patologia benigna ma fortemente invalidante che colpisce l’apparato riproduttivo femminile, compromettendo in molti casi la fertilità e la qualità di vita a causa di forti e lancinanti dolori pelvici. Da qui nasce la volontà di istituire un ambulatorio specifico per questo tipo di malattia all'ospedale Mater Salutis di Legnago, per effettuare diagnosi precoci e impostare un corretto iter terapeutico. L'individuazione precoce dei segni e dei sintomi della malattia consente infatti di affrontarla utilizzando tecniche chirurgiche sempre meno invasive, come ad esempio la laparoscopia, e garantendo un recupero funzionale e un ritorno a una qualità di vita pressoché normale.

Le donne affette da questa patologia possono rivolgersi all’ambulatorio per avere informazioni sull’endometriosi e ricevere un supporto medico e clinico adeguato. L’ambulatorio si inserisce nell'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia diretta dalla dottoressa Paola Pomini, che ha maturato una notevole esperienza nella gestione clinica e chirurgica dell’endometriosi in numerosi centri nazionali e internazionali. «L'ambulatorio - spiega Pomini - è inserito in un contesto multidisciplinare che prevede la collaborazione di specialisti in radiologia, urologia, chirurgia generale, nutrizione clinica e terapia antalgica, una collaborazione indispensabile per un corretto trattamento della patologia endometriosica».