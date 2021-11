Tra i 100 migliori vini al mondo c'è anche una bottiglia di Amarone della Valpolicella

«Orgoglio e soddisfazione» per l'azienda Tedeschi dopo aver ricevuto la notizia giunta da Wine Spectator, una delle più prestigiose e affermate riviste del settore enologico, vera istituzione a livello mondiale: l’Amarone della Valpolicella Marne 180 annata 2017 è tra i 23 vini italiani sui 100 selezionati dal noto magazine americano.

Insieme ad altri 2 vini provenienti dal Veneto (unici 2 vini nella zona di Verona insieme con il Custoza Superiore Monte del Frà Ca' del Magro), l’azienda Tedeschi, con una «forte identità di territorio e la giusta dose di innovazione», ritrova così in questo riconoscimento tutto il grande valore del proprio lavoro, sempre volto alla «ricerca» e alla «valorizzazione della Valpolicella». Tratti distintivi che ben raccontano lo stile dell’azienda veronese attraverso «vini eleganti, strutturati e longevi».

Oggi si celebra così questo eccezionale risultato locale, ma anche "tricolore", come racconta la stessa Sabrina Tedeschi: «Quasi un quarto della classifica di Wine Spectator parla italiano, è un onore farne parte, si tratta di un segnale importante in una fase di ripresa e di grande impegno per tutto il comparto vinicolo locale e mondiale».