Lebron James rinnova con i Lakers e brinda con un Amarone di Speri

Il campione della Nba Lebron James ha esternato ancora una volta la sua passione per i vini veronesi. Dopo aver brindato più volte negli anni scorsi con vini provenienti da Negrar di Valpolicella e dopo averne ricevuto una cassa come regalo di compleanno, il fuoriclasse fresco di titolo e di rinnovo contrattuale con i Los Angeles Lakers ha condiviso con i suoi oltre 74 milioni di follower su Instagram una storia che lo ritrae in compagnia di una bottiglia di Amarone Sant'Urbano annata 2013 dell'azienda Speri.

La star americana ha scelto una cantina che rappresenta un'eccellenza di un territorio tra i più preziosi del panorama enologico italiano, la Valpolicella, e che, anche grazie all'appartenenza all'associazione famiglie storiche, porta alto nel mondo il brand Amarone, vino emblema di questa terra. Speri è, inoltre, tra le aziende che da più tempo lo producono.

Lo scatto ha destato subito grande interesse e cresce la curiosità tra i follower di LeBron nei confronti del brand scaligero, che da sette generazioni coltiva solo vitigni autoctoni in vigneti di proprietà, collocati nelle zone più vocate della Valpolicella, vinificando esclusivamente le proprie uve e occupandosi direttamente di tutte le fasi, dalla vigna alla bottiglia. E dopo anni di agricoltura sostenibile, nel 2015 Speri ha ottenuto la certificazione biologica sull'intera produzione.