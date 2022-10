"L’Altro Teatro" al Camploy con Ascanio Celestini e i cine-televisivi Lino Guanciale e Filippo Nigro: «Programma coraggioso»

Narrazione, letteratura, poesia, stand up comedy e danza, 14 spettacoli imperdibili con grandi artisti che affrontano tematiche e linguaggi del contemporaneo. Dal 23 novembre 2022 ritorna al Teatro Camploy “L’Altro Teatro”, rassegna realizzata dal Comune di Verona Assessorato alla Cultura in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Arteven. Ad inaugurare la stagione “Le opere complete di Shakespeare in 90’” di Khora Teatro, a cui seguirà un programma imperdibile con attori e danzatori di diverse generazioni, che si alterneranno sul palco nel segno della contrapposizione tra Vero e Falso in nove rappresentazioni teatrali e cinque di danza. La presentazione della rassegna si è svolta questa mattina in sala Arazzi. Sono intervenuti l’assessora alla Cultura Marta Ugolini, il direttore artistico Carlo Mangolini e il direttore di Arteven Pierluca Donin.

«Il Teatro Camploy è l’unico teatro pubblico comunale al chiuso di Verona – ha sottolineato l’assessora Ugolini -. Con la sua stagione invernale va a completare e complementare l’offerta culturale, attingendo ai segni e alle espressioni della contemporaneità. Lo fa con una scelta che vuole essere anche espressione di questa Amministrazione, riflettendo i valori di apertura alla diversità, all’incisività e alla curiosità verso quello che è nuovo e diverso. Lo fa con un programma coraggioso, dal punto di vista dei contenuti, e artisticamente elevato. Ringrazio il nostro direttore artistico Carlo Mangolini e Arteven, perché senza il loro contributo artistico-organizzativo la rassegna non sarebbe possibile. Inoltre va sottolineato l’aspetto economico, rendendo accessibili a tutti i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti».

«Il Camploy per tutti noi è lo spazio del contemporaneo, per come è costruito e per la vicinanza all’Università – ha detto il direttore Mangolini -. Da qui la volontà di costruire sempre più un ponte verso un pubblico giovane, muovendo il pensiero e la riflessione». Il direttore di Arteven Donin ha aggiunto: «È una rassegna costruita pezzo per pezzo, con grande partecipazione da parte di Comune e delle realtà coinvolte. È frutto di un grande lavoro, un grande progetto che riparte con una selezione di spettacoli nel contesto del teatro Camploy, non con l’obiettivo di cercare consenso, ma muovere le coscienze con le parole rispetto ad un sistema social, che c’è e del quale teniamo conto, ma noi lo facciamo con un fortissimo artigianato umano».

Teatro

Si va dai cine-televisivi Lino Guanciale, con Europeana, e Filippo Nigro con Every Brilliant Thing, a compagnie cult della ricerca teatrale come Babilonia Teatri, in Giulio Meets Ramy Ramy Meets Giulio, e Carrozzeria Orfeo in Miracoli Metropolitani. Da sottolineare la presenza di artisti di primo piano come Ascanio Celestini, in Museo Pasolini, Daniel Pennac, in Dal Sogno Alla Scena, Mariangela Gualtieri, in Cattura Del Soffio e Francesco De Carlo in Limbo.

Danza

Obiettivo degli spettacoli traslare la contrapposizione “Vero/ Falso” in quella “Passato/Presente” immaginandosi cinque nuovi classici che portano nel XXI secolo Shakespeare (i suoi due testi piu? noti Amleto e Romeo e Giulietta), la “Sagra della primavera” di Stravinskij e i due miti del '900 Pier Paolo Pasolini e Pina Bausch. Le corografie sono firmate da: michela lucenti (Hamlet Puppet), Roberto Zappala? (Romeo e Giulietta 1.1), Carlo Massari (Right), Laura Corradi (Vita morte e miracoli) e Chiara Frigo (Miss lala al Circo Fernando).

Programma completo sui siti www.spettacoloverona.it, www.comune.verona.it, sulla pagina facebook L’Altro Teatro Verona e sul profilo Instagram L’Altro Teatro Verona.Camploy.

Abbonamenti e biglietti

Dal 18.10 al 12.11 al via vendita abbonamenti al Box Office in via Pallone 16, dal lunedì al venerdì 9.30-12.30 /15.30–19 sabato 9.30/12.30 tel. 045/8011154. Abbonamento completo: intero 154 euro, Over65 132/110 euro, convenzioni 121 (tutti i 14 spettacoli di teatro e danza). Abbonamento solo teatro (9 titoli): intero 98 euro, Over65 84 euro, Under30 70 euro, convenzioni 77 euro Abbonamento solo danza (5 titoli): intero 56 euro / Over65 48 euro / Under30 40 euro, convenzioni 44 euro.

Costo dei biglietti: dal 14 novembre al via la vendita, intero 14 euro, Over65 12 euro, Under30 10 euro, convenzioni 11 euro. Biglietti on line su www.boxofficelive.it e www.myarteven.it Il botteghino del Teatro Camploy sara? aperto la sera dello spettacolo a partire dalle 20 per l’acquisto dei soli biglietti.