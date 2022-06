Alternanza scuola-lavoro: a Verona gli studenti "on the road" fanno servizio di accoglienza turistica

Girano le vie del centro a bordo di un triciclo con carrettino giallo, distribuendo informazioni e consigli ai turisti e a chi arriva da fuori città. Sono i ragazzi di “On the Road”, studenti veronesi delle scuole superiori che hanno aderito allo specifico progetto di alternanza scuola-lavoro.

Fino al 4 settembre 2022, i ragazzi vestiranno i panni degli addetti all’accoglienza turistica, a supporto di chi si trova in città ed ha bisogno di informazioni e indicazioni. Tre mesi di percorso formativo che farà crescere gli studenti sia sotto il profilo tecnico- culturale che relazionale e linguistico. I giovani saranno infatti impegnati in uno stage durante il quale incontreranno i turisti nei punti di passaggio più frequentati del Centro storico, della Stazione Centrale di Verona e delle località più note del Lago di Garda.

Gli studenti partecipanti provengono dagli istituti superiori di città e provincia, Galileo Galilei, Agli Angeli, G. Fracastoro, Messedaglia, Marco Polo, Einaudi, Copernico Pasoli, Maffei, Mondin, Marco Polo, Curie di Garda e Bussolengo e Medi di Villafranca. L’iniziativa, sostenuta dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune e organizzata dal CTG Centro Turistico Giovanile di Verona, rappresenta per i ragazzi un’opportunità per mettersi alla prova, svolgendo un’esperienza a contatto con il pubblico e sperimentando quanto appreso nel corso di formazione. Inoltre, per i turisti, è una piacevole sorpresa incontrare dei giovani veronesi e ricevere da loro preziose informazioni e indicazioni per potersi muovere meglio in città.