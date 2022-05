Il video degli alpini veronesi alla 93esima adunata nazionale di Rimini

Oltre cinquemila i veronesi che hanno fatto rotta sulle spiagge di Rimini per la 93esima adunata nazionale dell’Ana

Dentro e fuori il percorso della sfilata, nella quattro giorni di adunata, la sezione veronese ha mostrato all'Italia tutte le molte anime di cui è composta. I veci e i bocia, i nuovi giovani che hanno svolto la scorsa estate i campi scuola alpini e che hanno aperto la sfilata.

Subito dopo, i molti volontari della protezione civile, in marcia alla mattina, con i nuclei cinofili di pet teraphy e di salvamento di superficie e in acqua. Sono oltre cinquemila i veronesi che hanno fatto rotta sulle spiagge di Rimini, e nei vicoli di San Marino, per la 93esima adunata nazionale dell’Ana, che ha richiamato nella località marittima circa 450mila persone.