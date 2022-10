Festa dei 150 anni degli alpini in Bra, ma senza l'Arena illuminata col tricolore. Bertagnoli: «Siamo molto amareggiati»

«Non l’Arena illuminata con il tricolore, ma un’intera piazza colorata di bianco, rosso e verde». Viene sintetizzata così l'attuale situazione da parte dell'Ana Verona che, in vista delle celebrazioni per i 150 anni degli alpini, al via nelle prossime ore in piazza Bra, non ha però nascosto un filo di amarezza per la mancata illuminazione dell'anfiteatro areniano con il tricolore: «La Soprintendenza, - si legge nella nota dell'Ana Verona - ieri pomeriggio ha stoppato l’accensione dei monumenti di piazza Bra in occasione dei 150 anni di costituzione del corpo degli alpini: una suggestiva visione di Arena, Palazzo Barbieri e Gran Guardia nelle sere della ricorrenza delle truppe alpine che si ripete dal 2019. Quest’anno, però, l’illuminazione dell’Arena è stata negata dalla Soprintendenza, che ha limitato l’accensione dei monumenti Palazzo Barbieri e Gran Guardia a una sola notte e ha imposto alla manifestazione anche altre limitazioni».

Il presidente dell’Ana Verona, Luciano Bertagnoli, si è detto «molto amareggiato del "no" ricevuto dal sovrintendente Tiné», ma ha al contempo, con sano ed autentico spirito "alpino", subito rilanciato: «E allora facciamo appello a tutti i veronesi affinché domani e domenica arrivino in piazza con il tricolore», ha detto lo stesso Bertagnoli che poi ha aggiunto: «L’Arena è un monumento che deve essere tenuto vivo e le pietre di cui è formata, in tricolore, avrebbero parlato ai nostri giovani, raccontando loro l’impegno degli alpini di ieri e di oggi al fianco della comunità. Questa scelta, un trattamento che proprio sentiamo di non meritare, è invece per noi inconcepibile e incomprensibile», ha ribadito il presidente Luciano Bertagnoli, specificando infine che «noi siamo e rimaniamo al fianco delle istituzioni ma le istituzioni siano al nostro fianco».

Alpini Ana Verona 150 anni

Criticità a parte, rimane «saldo e prioritario» per gli alpini festeggiare i 150 anni da quell’ottobre del 1872 quando Re Vittorio Emanuele II firmò il decreto numero 1056, che costituì le prime quindici compagnie alpine: «Da allora - ricorda la nota dell'Ana Verona - i soldati di montagna italiani, destinati alla difesa delle Alpi, crebbero rapidamente in numero e furono organizzati in battaglioni e reggimenti che, attraverso un secolo e mezzo, avrebbero partecipato in prima linea a tutte le principali campagne militari, oltre che alle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali».

Il 150°anniversario truppe alpine

Il programma delle celebrazioni

Il programma delle tre giornate entra nel vivo venerdì sera alle ore 21 con la premiazione nella sala Maffeiana del Teatro Filarmonico dei circa mille volontari dell’Ana Verona che si sono messi a disposizione della collettività durante i due anni di pandemia: gli alpini hanno da subito lavorato per la consegna delle mascherine, per portare la spesa agli anziani e agli ammalati durante il lockdown, nella sanificazione delle strade e successivamente nei centri tampone prima e negli hub vaccinali poi. E ancora, nella pulizia e la sistemazione degli ospedali chiusi. Complessivamente, sottolinea l'Ana Verona, «le ore di servizio sono state 54.937 che, se contabilizzate, equivalgono a un milione e mezzo di euro risparmiati alle casse pubbliche». Complessivamente, nel 2021, «le ore di servizio dei volontari della Protezione Civile sono state oltre 131mila e la sezione di Verona è terza a livello nazionale per impegno profuso, dietro solo a Bergamo e Trento (per una manciata di ore appena)».

Sabato 22 ottobre la giornata inizia alle ore 10.30 con l’alzabandiera e l’inaugurazione delle mostre e gli allestimenti delle varie eccellenze della Sezione Alpini di Alpini. La "Cittadella Alpina", che sarà allestitia in Bra anche domenica e che conta le dimostrazioni dei gruppi di Protezione civile, gruppo cinofilo, Museo Storico, Mostra Filatelica, Gruppo sportivo, il gazebo dei Giovani Alpini, lo stand del 4° Reggimento Alpini paracadustisti Ranger, sarà limitata nello spazio espositivo «come da indicazioni ricevute dalla Soprintendenza». Alle 18 è in programma l’ammainabandiera mentre alle 20, e solo nella serata di sabato, è fissata l’accensione del tricolore sulle facciate di Palazzo Barbieri e Gran Guardia. Alle 21, i festeggiamenti si spostano all’interno del Teatro Filarmonico per il concerto per il 150° anniversario di fondazione delle truppe alpine con l’esibizione congiunta della fanfara sezionale di Perzacco e del prestigioso coro areniano. La partecipazione al concerto è gratuita e libera, fino ad esaurimento posti.

Domenica alle 9 la cerimonia al sacrario militare con deposizione di una corona e l’onore ai caduti: a seguire, la sfilata fino in piazza Bra accompagnata dalla fanfara sezionale di Caldiero e dalla banda musicale cittadina di Grezzana. Alle 10, l’alzabandiera e la deposizione di una corona alla targa dedicata al 6° Reggimento alpini. Dopodiché, le celebrazioni si sposteranno sulla scalinata di Palazzo Barbieri per gli interventi delle istituzioni e la messa, celebrata dal nuovo vescovo di Verona, monsignor Domenico Pompili.