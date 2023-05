Alluvione in Emilia-Romagna, ristoratori veneti: «Noi non vi lasceremo soli»

Martedì prossimo, 30 maggio, un furgone carico di generi di prima necessità raggiungerà Imola per consegnare alla protezione civile e a gruppi di volontariato indipendenti il materiale raccolto dall'associazione Ristoratori Veneto.

L'iniziativa è stata resa possibile grazie al supporto di partner privati come Car Full Service di Valeggio sul Mincio, ed è stata ribattezzata "Noi non vi lasceremo soli". Una raccolta che ha superato anche i confini italiani, arrivando in Francia grazie ai sostenitori dell'associazione Ristoratori Veneto, i quali non hanno fatto mancare la loro solidarietà all'Emilia-Romagna colpita dall'alluvione.

«Abbiamo deciso di sostenere il popolo con tutto l'impegno e le risorse possibili, e dare un contributo a chi in questo momento sembra essere stato dimenticato», ha commentato Leopoldo Ramponi, vicepresidente di Ristoratori Veneto, associazione che ricevere costanti richieste di aiuto, «soprattutto dalle zone montane, dai cittadini colpiti dall'alluvione che non sono stati raggiunti», ha dichiarato Giuseppe Fabbricatore, ristoratore del Lago di Garda. «Abbiamo il dovere di tendere la mano a chi non ha colpe, a chi è vittima di questa tragedia - ha concluso la presidente dei ristoratori Alessia Brescia - Le molte domande che ci siamo fatti sulla responsabilità dell'accaduto, pretendono delle risposte. E ringraziamo il nostro referente in Emilia, Angelo Pirani che ha messo a disposizione la sua abitazione non toccata dall'inondazione come centro di recupero per chi ha spedito direttamente dalle province di Padova, Treviso, Belluno, Venezia».