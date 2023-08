Dai cittadini di Isola della Scala oltre 12 mila euro per l’alluvione in Emilia Romagna

Saranno destinati al Comune di Conselice, in provincia di Ravenna, colpito dall’alluvione di maggio, i 12.735 euro raccolti dal Comune di Isola della Scala, compresi i 3 mila euro raccolti dalla parrocchia.

Fondi elargiti dai cittadini isolani, sia in occasione della cena solidale del 27 giugno al Palariso, sia con libere donazioni versate nel conto corrente dedicato, ora chiuso, attivato per volontà dell'Amministrazione.

«Sono grata alla comunità di Isola della Scala – afferma Paola Pula, sindaco di Conselice – per il gesto di sostegno e solidarietà al nostro territorio particolarmente colpito dalle alluvioni del 2 e 16 maggio e che purtroppo ha registrato anche il passaggio del tornado il 22 luglio. La generosità vostra, e di altri, ci conforta nella determinazione a ripartire».

«Questo è il risultato della generosità di tutti noi cittadini isolani, delle associazioni e delle aziende che ci hanno sostenuto per la cena di giugno, dei parrocchiani e dell'Abate Don Giampaolo Melchiori, dei volontari e degli amministratori che si sono rimboccati le maniche per un gesto solidale – ricorda il sindaco Luigi Mirandola –. All'alluvione in Emilia Romagna a maggio è seguito il maltempo dei giorni scorsi che tanti danni ha provocato anche a Comuni, imprese e cittadini veneti e veronesi. Stiamo affrontando tempi complicati, in cui l'egoismo dev’essere messo alla porta. Dobbiamo essere solidali, uniti, per far fronte alle emergenze e ai progetti futuri. Da Isola della Scala, in tal senso, siamo riusciti a dare un segnale importante di cosa voglia dire essere cittadini, donne e uomini, concreti e spinti da valori forti».

La cena del 27 giugno è stata promossa dal Comune in collaborazione con Ente Fiera, Consorzio di tutela della Igp Riso Nano Vialone Veronese, Mastri Risottari, associazioni, altri consorzi e imprese private.