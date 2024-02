Verona rimane in allerta rossa per le polveri sottili nell'aria: deroghe e divieti

Verona non esce dalla cappa di smog che da giorni rende pessima la qualità dell'aria in città. E per combattere l'inquinamento atmosferico rimangono in vigore le maggiori limitazioni per la circolazione dei veicoli e per gli impianti di riscaldamento. I dati registrati dalle centraline di Arpav che misurano la pulizia dell'aria non consentono a Verona di uscire dall'allerta rossa per lo smog. Allerta scattata lo scorso 30 gennaio e da allora sempre rimasta in vigore.

A Verona sarà dunque allerta rossa anche nelle giornate di giovedì 8 e venerdì 9 febbraio. Questo significa che non cambiano le misure emergenziali che riguardano il traffico. Dalle 8.30 alle 18.30, resta attivo il divieto di circolazione per ciclomotori e motocicli Euro 0 ed Euro 1; per veicoli a benzina fino agli Euro 2; per i veicoli privati a diesel fino agli Euro 5 e per i veicoli commerciali a diesel il divieto è assoluto fino agli Euro 4, mentre per gli Euro 5 il divieto è parziale ed è valido solo dalle 8.30 alle 12.30.

I divieti si applicano su tutte le strade del territorio comunale tranne: Tangenziale Est; Tangenziale Sud; i tratti autostradali; l'itinerario di indirizzo alla Fiera di Verona (dall'uscita dalla Tangenziale Sud, per Viale delle Nazioni, Largo del Perlar, Viale del Lavoro fino al Piazzale della Fiera, compreso l’area di parcheggio di Via Scopoli); l'itinerario di indirizzo verso i parcheggi dello stadio e del palazzetto dello sport.

Ma i divieti riguardano anche i riscaldamenti. Sul territorio comunale non è possibile:

utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa, legna cippato pellet, con una classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo;

effettuare combustioni all’aperto di materiale vegetale, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;

climatizzare spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari, quali: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie;

spargere liquami zootecnici;

accendere falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio con scopo di intrattenimento.

TEMPERATURE MASSIME CONSENTITE NEGLI EDIFICI - È disposta la limitazione della temperatura misurata:

a massimi 18° C (con tolleranza di 2°) negli edifici quali residenze e assimilabili (E.1), uffici e assimilabili (E.2), attività ricreative o di culto e assimilabili (E.4); attività commerciali e assimilabili (E.5), attività sportive (E.6);

a massimi 17° C (con tolleranza di 2°) negli edifici adibiti a attività industriali ed artigianali e assimilabili (E.8)

Sono esclusi dall'obbligo: ospedali e strutture sanitarie, case di riposo, ambulatori medici e diagnostici strutture adibite in via permanente o esclusiva alla permanenza di persone con disabilità asili nido, scuole dell’infanzia altri edifici scolastici per i quali sono previste specifiche disposizioni a carattere nazionale