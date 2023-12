Smog, scatta allerta arancione ma blocco del traffico rimane sospeso

La qualità dell'aria a Verona è peggiorata e da domani, 28 dicembre, su tutto il territorio comunale scatterà lo stato di allerta arancione per lo smog.

Da diversi giorni sono in atto fenomeni di scarso rimescolamento delle masse d’aria, con progressivo aumento dei livelli di particolato atmosferico. Per questo motivo la stazione fissa al Giarol Grande ha registrato per più giorni consecutivi il superamento del valore limite giornaliero di Pm10, fissato a 50 microgrammi per metro cubo di aria. Questo ha fatto scattare l'allerta arancione, anche se questo non produrrà il blocco alla circolazione dei veicoli più inquinanti. Fino all'8 gennaio sono infatti sospese le limitazioni al traffico previste per i livelli di allerta verde e arancione. Sono invece in vigore i divieti per il riscaldamento domestico e dei luoghi pubblici.

Da domani sarà vietato l'utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato e pellet) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo. Il divieto riguarda gli impianti che non siano in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle.

Non è inoltre consentito climatizzare spazi dell'abitazione come cantine, scale, garage o depositi. Inoltre, sono vietate le combustioni all’aperto, compresi falò, barbecue e fuochi d'artificio.

Infine, la temperatura degli edifici classificati come residenza e assimilabili e degli edifici pubblici dovrà essere ridotta di un ulteriore grado centigrado e quindi passare da 19 a 18 gradi.

Venerdì 29 dicembre è prevista l'emissione di un nuovo bollettino di Arpav che darà riscontro sui livelli e sul proseguo o meno dello stato di allerta arancione.