Case di riposo, sistema rischia di non stare in piedi. «Serve una riforma»

Aumentare il numero dei posti letto, aumentare il personale e aumentare i sostegni pubblici perché un ulteriore aumento delle rette non sarebbe sostenibile per le famiglie. I presidenti delle case di riposo pubbliche della provincia di Verona hanno avanzato queste richieste per non far crollare il sistema di assistenza agli anziani. Richieste che sono state rilanciate dal sindacato dei pensionati di Cgil Verona e dalla consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon.

Con una lucida analisi del presente e del prossimo futuro, i presidenti delle Ipab scaligere hanno evidenziato i limiti di un servizio che andrebbe potenziato dalla Regione Veneto. Le statistiche, infatti, dicono che la popolazione sta invecchiando e questo dovrebbe suggerire politiche in grado di aumentare la disponibilità di posti all'interno delle case di ripose. Posti che già attualmente faticano a soddisfare le richieste delle famiglie.

Ma sarebbe comunque inutile aumentare i posti letto se poi le strutture non fossero in grado di fornire un servizio adeguato perché manca il personale. Un problema che è già presente in diverse case di riposo a corto di infermieri ed oss.

Inoltre, il sistema rischia di non reggersi più economicamente, perché tra emergenza Covid, caro-bollette e inflazione, i costi non hanno fatto altro che lievitare in questi ultimi anni. L'aumento delle spese è stato assorbito dall'aumento delle rette, che però ha messo in difficoltà le famiglie. Mentre i contributi pubblici in favore delle Ipab non sono cambiati. Ed è su questo che le Ipab, i sindacati e il PD chiedono un intervento regionale.

«Siamo di fronte all'ennesimo grave, drammatico buco di programmazione - ha dichiarato Adriano Filice, segretario generale Spi Cgil Verona - La società invecchia ma ce ne accorgiamo soltanto di fronte alle emergenze conclamate. E quella correttamente indicata dalle Ipab è soltanto la punta dell’iceberg di un fenomeno molto più pervasivo. Basti pensare che per ogni anziano ospite nelle case di riposo ce ne sono almeno 5 accuditi a casa dalle famiglie, condannate ad inseguire gli evanescenti servizi delle Ulss e dei Comuni e ad appoggiarsi ad un esercito di assistenti famigliari. Pertanto il tema va affrontato organicamente, a partire da una buona legge sulla non autosufficienza; realizzando una altrettanto buona riforma delle Ipab; e rilanciando il servizio sanitario nazionale pubblico. Non è equo scaricare il problema della non autosufficienza sulle famiglie. È da evitare in ogni maniera un ulteriore aumento delle rette delle case di riposo. La Regione deve aumentare le impegnative di cura, e se sta cercando un buon motivo per applicare a pieno l'addizionale Irpef, l'ha trovato».

Mentre la consigliera regionale Bigon ha chiesto alla Regione di incrementare di almeno 100 milioni di euro il Fondo regionale per la non autosufficienza del Veneto. «Dopodiché - ha aggiunto la consigliera veronese del PD - bisogna mettere mano alla riforma delle Ipab. L’ultimo progetto di legge è stato presentato durante il primo consiglio regionale nel 2020 e poi riposto in un cassetto. Dopo varie richieste era stato promesso che la riforma sarebbe stata discussa entro la primavera 2023, poi entro giugno di quest'anno. Ma gli ultimi annunci parlano di 2024. È ormai chiaro che questa riforma non si vuole fare per una scelta politica chiara ed evidente. Con l’omissione della riforma prenderanno sempre più piede i privati mentre i servizi pubblici, se non li mettiamo nelle stesse condizioni delle strutture non Ipab, saranno costretti a chiudere oppure ad aumentare sempre di più le rette a carico delle famiglie che già non riescono a tenere il passo».