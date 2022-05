Allargamento del Parco Santa Teresa, Comitato Verona Sud: «Marcia indietro del Comune»

Sull'allargamento del Parco Santa Teresa «il Comune di Verona si rimangia la parola data», secondo il Comitato di Verona Sud. Ma per l'assessore ai giardini Marco Padovani «l'ampiamento del parco è già in atto».

Era il 3 gennaio 2020, quando il Comune di Verona presentò il progetto di un bosco urbano all'interno di un opera di allargamento del Parco Santa Teresa. Il tutto nell’ambito del progetto europeo Looper, a cui collaborarono attivamente Legambiente, l’università Iuav di Venezia ed il Comitato di Verona Sud. Durante la presentazione, era presente l'assessore Padovani, insieme ai colleghi Luca Zanotto e Ilaria Segala. Tutti e tre sottolinearono l'importanza del Parco Santa Teresa e suggerirono di interrompere la viabilità su Via Ongaro, di spostare i parcheggi e collegare i due lotti di terreno attualmente asfaltati.

Sono passati due anni ed il Comitato di Verona Sud denuncia: «Il Comune di Verona vuole recedere dal progetto di allargamento del parco come concordato all'interno del progetto europeo Looper, poichè non è più disposto ad interrompere la viabilità di Via Ongaro. Decisione che ci lascia sbalorditi e attoniti. Lasciare aperta la mobilità veicolare su tutta Via Ongaro annullerebbe gli effetti positivi della prevista riforestazione e di fatto costituirebbe un grave pericolo per i frequentatori del parco.

Il comitato «nell'evidenziare il deludente atteggiamento del Comune che ancora una volta non tiene conto delle esigenze dei propri cittadini» chiede che nell'allargamento del Parco Santa Teresa diventi area verde anche la parte di Via Ongaro che attualmente divide il parco».

«Le parole stanno a zero quando carta canta», ha replicato l'assessore Padovani, che reputa «puramente strumentali» le polemiche sollevate dal Comitato di Verona Sud. «L'ampliamento di Parco Santa Teresa è già in atto e qua nessuno ritratta, piuttosto c'è qualcuno che vaneggia - ha spiegato l'assessore ai giardini di Verona - Il progetto per la rinaturalizzazione dell’area è stato approvato e finanziato. L’area, grazie ad uno stanziamento di 350mila euro già disponibile, sarà inizialmente sottoposta a depaving, ossia alla rimozione dell’attuale pavimentazione. E quindi trasformata da edificabile a verde pubblico. Una prima operazione concreta che non avviene da un giorno all’altro, ma è già stata avviata e i cittadini la vedranno a breve. La fase successiva riguarderà proprio la viabilità che interessa Via Ongaro. Capiamo che in passato ci sono stati tanti parolai ma qua nessuno ritratta quanto detto e recede al alcun progetto, ovviamente prima dovranno essere eseguite le opportune verifiche viabilistiche. Non si mette sottosopra un quartiere dalla mattina alla sera».