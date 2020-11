Allagamenti a Veronetta, Ato: «Ecco quello che stiamo facendo»

Luciano Franchini, direttore del Consiglio di Bacino dell'Ato Veronese, si sente «deluso e rammaricato» a causa della «strumentalizzazione» attuata dal consigliere comunale di Traguardi Tommaso Ferrari.

L'oggetto della strumentalizzazione sarebbe la risposta scritta da Franchini ad una richiesta di accesso presentata da Ferrari. «Una risposta tecnica», l'ha definita il direttore dell'Ato, sulla presenza o meno degli atti di uno studio di fattibilità per l'adeguamento delle fogne di Via XX Settembre, una strada di Verona che purtroppo si allaga spesso quando si verificano piogge abbondanti. Provvedimenti che ancora non ci sono, stando alla risposta di Franchini. E non ci sarebbero neanche i verbali delle riunioni del tavolo congiunto tra Ato, Comune di Verona e Acque Veronesi che avrebbe proprio come obiettivo quello di trovare soluzioni al problema degli allagamenti di Veronetta. Questa collaborazione tra i tre enti, inoltre, sarebbe stata usata dalla maggioranza del consiglio comunale per respingere una mozione proprio di Ferrari. Così, il consigliere di Traguardi ha usato la risposta di Franchini per attaccare l'amministrazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una polemica che ha creato una «situazione paradossale» secondo il direttore dell'Ato, il quale rassicura così il consigliere Ferrari: «Tra Ato, Acque Veronesi e Comune di Verona il dialogo è ottimo».

L'Ato ha poi precisato che il 26 agosto scorso c'è stato il primo incontro finalizzato a identificare le linee guida sul tema degli allagamenti tra Ato, Acque Veronesi e Ags. Successivamente, l'1 settembre, è stato promosso un incontro con il Comune di Verona e Acque Veronesi, per sottoscrivere una convenzione operativa per lo studio del riassetto della rete fognaria di tutto il Comune di Verona. Convenzione che potrebbe essere pronta nelle prossime settimane. Ci sono stati, inoltre, numerosi incontri tecnici tra il Comune di Verona ed Acque Veronesi, con una serie di sopralluoghi mirati finalizzati alla mappatura di punti critici. E tra questi punti critici c'è anche Via XX Settembre. E ancora, sarebbero stati incontrati il professor Carlo Ciaponi e la professoressa Sara Todeschini, entrambi docenti di ingegneria all'università di Pavia, per approfondire le migliori procedure operative da adottare per affrontare e, soprattutto, risolvere, i diversi malfunzionamenti della rete fognaria veronese. L'Ato, infine, ha anche autorizzato Acque Veronesi a realizzare interventi in Via Albere, in Via della Spianà, sulla bretella della A22 e a Porta Borsari per un costo complessivo di 3 milioni di euro.