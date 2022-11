Fondazione Apollinare e Cesira Veronesi premia giovani laureati a Verona sul tema "Alimentazione e futuro"

La Fondazione Apollinare e Cesira Veronesi ha scelto ancora di sostenere la formazione e il merito, premiando i giovani laureati e laureate dell’università di Verona che hanno realizzato le migliori tesi a tema "Alimentazione e futuro". L’argomento è stato scelto per la sua trasversalità nei diversi corsi di studio e per la vicinanza della Fondazione con il mondo agroalimentare. Per il Premio di Laurea, che giunge così alla sua seconda edizione, sono state 14 le tesi pervenute, ma solo 4 quelle vincitrici, selezionate ed esaminate da una commissione giudicante interdisciplinare. Ad ottenere le borse di studio sono stati: Benedetta Miotto della scuola di Medicina e Chirurgia, Riccardo Greco della scuola di Scienze e Ingegneria, Roberta Guido del Dipartimento di Culture e Civiltà e Carlotta Ghinato della scuola di Economia e Management che hanno realizzato quattro diversi studi trasversali e interdisciplinari sull’alimentazione e sul cibo. A essere indagati sono stati, infatti, diversi aspetti: dal rapporto tra cibo e gravidanza alla conservazione degli alimenti, passando per le sue connotazioni socio-culturali e la rilevanza del cibo nel turismo.

I quattro vincitori sono stati premiati in Sala Barbieri di Palazzo Giuliari, sede del rettorato dell’ateneo scaligero, da Laura Veronesi, vicepresidente della Fondazione Apollinare e Cesira Veronesi, Roberto Giacobazzi, prorettore di Ateneo, e da Paola Dominici, docente di Biochimica e membro della commissione giudicatrice. «Siamo lieti che questo premio, nato lo scorso anno, sia giunto alla sua seconda edizione, raccogliendo un numero sempre maggiore di adesioni e con tesi di grande qualità - ha spiegato il Magnifico Rettore Pier Francesco Nocini - dimostra la vicinanza della città e delle sue realtà imprenditoriali e filantropiche agli studenti e studentesse del nostro ateneo. Alimentazione e futuro è un tema ampio e di grandissimo interesse per i nostri studenti, come testimonia il fatto che gli studi di vincitrici e vincitori spazino nei diversi ambiti del sapere. Queste borse di studio rappresentano un incentivo ulteriore al merito e alla qualità degli studi, perché è compito e responsabilità di coloro che oggi studiano, impegnarsi a plasmare il futuro del paese».

«Educazione, formazione e ricerca continua sono le fondamenta per costruire il futuro - ha commentato Chiara Ballini, presidente della Fondazione - Per questo motivo, abbiamo voluto rinnovare per il secondo anno consecutivo il Premio con l’Università di Verona, con l’obiettivo di riconoscere e valorizzare concretamente l’impegno profuso nello studio. Questo è in linea con lo spirito della Fondazione e gli insegnamenti dei nostri nonni che hanno sempre creduto nel valore della conoscenza per guardare al futuro. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, tutti i partecipanti e Benedetta, Carlotta, Riccardo e Roberta ai quali va il nostro premio, per l’impegno e la qualità dei lavori presentati». La scelta dell’ambito di ricerca è coerente con l’anima della Fondazione che nasce, infatti, per sostenere attivamente i territori in cui più di 60 anni fa Apollinare Veronesi, insieme alla sua compagna di vita, Cesira, ha potuto far nascere e crescere il suo sogno imprenditoriale, dando vita al Gruppo omonimo che rappresenta oggi una delle filiere agroalimentari più importanti d’Italia.