Anche i veronesi parlano sempre di più con "Alexa"

Il "fenomeno" Alexa continua a crescere e sempre più clienti in Italia utilizzano l’assistente vocale di Amazon per gestire la quotidianità, tramite la propria voce. Stando ai dati diffusi dal gruppo, solo nel periodo tra gennaio e giugno 2022 in Veneto sono state generate «oltre 399 milioni di interazioni», con un tasso di crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno pari al 31%.

In cima alla classifica per numero di interazioni con Alexa si trovano gli abitanti della provincia di Venezia con «oltre 138 milioni di interazioni», seguiti dalle province di Padova (oltre 112 milioni di interazioni) e Verona che conta oltre 63 milioni di interazioni. Le province con il maggior tasso di crescita rispetto allo scorso periodo dello scorso anno sono Rovigo (+39%) e Treviso (+33%).

Alexa si integra con migliaia di dispositivi per la Casa Intelligente, permettendo di attivare telecamere, luci, termostati compatibili e molto altro. Preziosa per i veneti si è rivelata l’impostazione di timer, aumentata del 48% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per un totale regionale di oltre 15 milioni di timer attivati. Se Venezia resta in testa per numero di sveglie impostate, sono Treviso e Verona le province che stupiscono con un tasso di crescita rispettivamente del 50% e 49%.

Una delle funzioni di Alexa più utili e amate in Veneto è la creazione di liste. Da quella della spesa a quella delle cose da fare. La provincia in cui gli abitanti utilizzano più frequentemente questa funzione di Alexa è Padova, seguita da Venezia, Verona e Vicenza. Infine la musica: le province in cui è stato rilevato il maggior numero di interazioni con la musica tramite Alexa sono Venezia, Padova e Verona. Rovigo gode del più alto tasso di crescita regionale: il 38% in più di interazioni con la musica rispetto allo scorso anno. I divi del rock, Måneskin e Vasco Rossi, sono gli artisti preferiti nella nostra Regione.