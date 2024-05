Agsm-Aim, gestione passa al nuovo consigliere delegato Alessandro Russo

Un nuovo consigliere delegato per Agsm-Aim. Ieri, 13 maggio, il sindaco di Verona Damiano Tommasi ha depositato la candidatura di Alessandro Russo. Sarà lui a prendere il posto di Stefano Quaglino nella gestione dell'azienda capogruppo.

«La candidatura è frutto di un processo di selezione che ha consentito di individuare nella figura del giovane e stimato manager il profilo professionale adeguato all’incarico», si legge in una nota diffusa dal Comune di Verona. Dal 2014 Russo è stato prima presidente e poi amministratore delegato e direttore generale di Cap Holding, società che gestisce il servizio idrico integrato della città metropolitana di Milano e di altri territori lombardi. Per i risultati raggiunti, Russo è stato eletto vicepresidente nazionale di Utilitalia, associazione nazionale di categoria che rappresenta il settore delle utilities. Ora Russo entrerà nel consiglio di amministrazione di Agsm-Aim e a lui sarà affidata la gestione della società capogruppo.

Tommasi ha infine ringraziato il consigliere delegato uscente Stefano Quaglino per il lavoro svolto «in una fase delicata dell'ente e per gli importanti risultati conseguiti in un periodo di grandi e repentini cambiamenti nell'andamento del mercato».